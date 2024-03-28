Жительнице Тульской области выписали штраф за дискредитацию ВС РФ на бюллетене

В Тульской области жительница Дубенского района, пришедшая во время президентских выборов на избирательный участок и испортившая бюллетень дискредитирующими ВС РФ надписями, получила штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Тульской области.
«Бюллетень упал лицевой стороной вверх, где был открыт для всеобщего обозрения, чем осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», — передает MK.RU информацию из пресс-службы судебного департамента. Отмечается, что женщине выписали административный штраф в размере 30 тысяч рублей. На данный момент постановление не вступило в силу, оно может быть обжаловано в установленные сроки.
Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Кандидат Владимир Путин победил на них с результатом в 87%. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента РФ с переизбранием. Он предложил ему продолжить межгосударственное сотрудничество, передает телеканал 360.
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В Тульской области жительница Дубенского района, пришедшая во время президентских выборов на избирательный участок и испортившая бюллетень дискредитирующими ВС РФ надписями, получила штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Тульской области. «Бюллетень упал лицевой стороной вверх, где был открыт для всеобщего обозрения, чем осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», — передает MK.RU информацию из пресс-службы судебного департамента. Отмечается, что женщине выписали административный штраф в размере 30 тысяч рублей. На данный момент постановление не вступило в силу, оно может быть обжаловано в установленные сроки. Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Кандидат Владимир Путин победил на них с результатом в 87%. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента РФ с переизбранием. Он предложил ему продолжить межгосударственное сотрудничество, передает телеканал 360.