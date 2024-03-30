На руднике «Пионер» пробурили новые скважины в поисках 13 человек

30 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

В шахтах, где застряли горняки, сохраняется опасность повторного прорыва воды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На руднике «Пионер» в Амурской области пробурили четыре новые скважины, чтобы попытаться спасти 13 горняков. Они застряли в затопленном руднике в результате обрушения горных пород. Об этом сообщает МЧС региона. «На руднике „Пионер“ продолжают бурение четырех скважин», — пишет МЧС области в своем telegram-канале . Отмечается, что на данный момент пробурено семь скважин, идет бурение восьмой, ее глубина пока составляет 40 метров. Бурение скважин ведется в места предполагаемого нахождения людей. При этом будет определяться наличие в них пригодной для дыхания атмосферы, состояния горных выработок, присутствия горной массы, воды и пульпы. В МЧС добавили, что на данный момент сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды в шахты. Также есть угроза обрушения карьера, поэтому было принято решение о приостановке работ ниже зоны затопления в шахте. Ранее на руднике «Пионер» произошло обрушение, в результате под завалами оказались 13 человек. В трех скважинах была обнаружена вода. В связи с этим были запущены установки для бурения четвертой и пятой скважины. Позже поступило заявление, что грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку рудника. На данный момент затопление продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На руднике «Пионер» в Амурской области пробурили четыре новые скважины, чтобы попытаться спасти 13 горняков. Они застряли в затопленном руднике в результате обрушения горных пород. Об этом сообщает МЧС региона. «На руднике „Пионер“ продолжают бурение четырех скважин», — пишет МЧС области в своем telegram-канале. Отмечается, что на данный момент пробурено семь скважин, идет бурение восьмой, ее глубина пока составляет 40 метров. Бурение скважин ведется в места предполагаемого нахождения людей. При этом будет определяться наличие в них пригодной для дыхания атмосферы, состояния горных выработок, присутствия горной массы, воды и пульпы. В МЧС добавили, что на данный момент сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды в шахты. Также есть угроза обрушения карьера, поэтому было принято решение о приостановке работ ниже зоны затопления в шахте. Ранее на руднике «Пионер» произошло обрушение, в результате под завалами оказались 13 человек. В трех скважинах была обнаружена вода. В связи с этим были запущены установки для бурения четвертой и пятой скважины. Позже поступило заявление, что грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку рудника. На данный момент затопление продолжается.