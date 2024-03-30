На руднике «Пионер» пробурили новые скважины в поисках 13 человек

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер, спуск в шахту
В шахтах, где застряли горняки, сохраняется опасность повторного прорыва воды Фото:

На руднике «Пионер» в Амурской области пробурили четыре новые скважины, чтобы попытаться спасти 13 горняков. Они застряли в затопленном руднике в результате обрушения горных пород. Об этом сообщает МЧС региона.

«На руднике „Пионер“ продолжают бурение четырех скважин», — пишет МЧС области в своем telegram-канале. Отмечается, что на данный момент пробурено семь скважин, идет бурение восьмой, ее глубина пока составляет 40 метров.

Бурение скважин ведется в места предполагаемого нахождения людей. При этом будет определяться наличие в них пригодной для дыхания атмосферы, состояния горных выработок, присутствия горной массы, воды и пульпы. В МЧС добавили, что на данный момент сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды в шахты. Также есть угроза обрушения карьера, поэтому было принято решение о приостановке работ ниже зоны затопления в шахте.

Ранее на руднике «Пионер» произошло обрушение, в результате под завалами оказались 13 человек. В трех скважинах была обнаружена вода. В связи с этим были запущены установки для бурения четвертой и пятой скважины. Позже поступило заявление, что грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку рудника. На данный момент затопление продолжается.

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На руднике «Пионер» в Амурской области пробурили четыре новые скважины, чтобы попытаться спасти 13 горняков. Они застряли в затопленном руднике в результате обрушения горных пород. Об этом сообщает МЧС региона. «На руднике „Пионер“ продолжают бурение четырех скважин», — пишет МЧС области в своем telegram-канале. Отмечается, что на данный момент пробурено семь скважин, идет бурение восьмой, ее глубина пока составляет 40 метров. Бурение скважин ведется в места предполагаемого нахождения людей. При этом будет определяться наличие в них пригодной для дыхания атмосферы, состояния горных выработок, присутствия горной массы, воды и пульпы. В МЧС добавили, что на данный момент сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды в шахты. Также есть угроза обрушения карьера, поэтому было принято решение о приостановке работ ниже зоны затопления в шахте. Ранее на руднике «Пионер» произошло обрушение, в результате под завалами оказались 13 человек. В трех скважинах была обнаружена вода. В связи с этим были запущены установки для бурения четвертой и пятой скважины. Позже поступило заявление, что грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку рудника. На данный момент затопление продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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