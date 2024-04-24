Диетолог предупредила об опасностях популярного способа снижения веса

Диетолог Шпак: популярный прием для снижения веса несет риск для здоровья

24 апреля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Нутрициолог Шпак советует придерживаться сбалансированной диеты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Похудение с помощью «углеводной загрузки» является самым популярным способом снизить вес, однако к нему лучше не прибегать. Об это сообщила врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак. «Читмил — это быстрые углеводы, когда мы можем съесть фастфуд, шоколадку или печеньки. Такое послабление в диете можно применять от раза в неделю до одного раза в месяц, и оно позволяет человеку расслабить свою нервную систему на дефиците калорий», — сказала Шпак радио Sputnik . По словам диетолога, несмотря на популярность «углеводной загрузки» лучше к таким методам не прибегать. К этому же можно отнести Рефид. Это загрузка организма медленными, «правильными» углеводами от одного до четырех дней. К таким продуктам относятся каши, макароны, крахмалистые продукты. С их помощью человек может избавиться от чувства голода и ускорить метаболизм. В этих двух случаях Шпак советует придерживаться сбалансированной диеты без резких изменений в рационе. Не существует единой диеты, которая подошла бы всем. Каждый человек индивидуален — от возраста до генетики. Однако существует несколько советов для похудения, которые признаны наукой. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о 10 правилах эффективного похудения. Однако есть и не лучшие способы снизить вес. В частности, экспресс-диеты обещают быстрое избавление от лишних килограммов, но на практике часто ведут к нежелательным последствиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Похудение с помощью «углеводной загрузки» является самым популярным способом снизить вес, однако к нему лучше не прибегать. Об это сообщила врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак. «Читмил — это быстрые углеводы, когда мы можем съесть фастфуд, шоколадку или печеньки. Такое послабление в диете можно применять от раза в неделю до одного раза в месяц, и оно позволяет человеку расслабить свою нервную систему на дефиците калорий», — сказала Шпак радио Sputnik. По словам диетолога, несмотря на популярность «углеводной загрузки» лучше к таким методам не прибегать. К этому же можно отнести Рефид. Это загрузка организма медленными, «правильными» углеводами от одного до четырех дней. К таким продуктам относятся каши, макароны, крахмалистые продукты. С их помощью человек может избавиться от чувства голода и ускорить метаболизм. В этих двух случаях Шпак советует придерживаться сбалансированной диеты без резких изменений в рационе. Не существует единой диеты, которая подошла бы всем. Каждый человек индивидуален — от возраста до генетики. Однако существует несколько советов для похудения, которые признаны наукой. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о 10 правилах эффективного похудения. Однако есть и не лучшие способы снизить вес. В частности, экспресс-диеты обещают быстрое избавление от лишних килограммов, но на практике часто ведут к нежелательным последствиям.