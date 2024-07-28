В Карачаево-Черкессии упал легкомоторный самолет: главное к этому часу

В Карачаево-Черкессии, вблизи населенного пункта Красный Курган, упал легкомоторный самолет «Коала», на борту которого находились два человека. По информации МЧС России, один из них погиб на месте, другого доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.
Что произошло
Сегодня, 28 июля, на территории Карачаево-Черкесской республики, на территории Малокарачаевского района, упал легкомоторный самолет фирмы «Коала RA0897G». Как сообщают в Главном управлении МЧС России, на борту воздушного судна находились два человека. Один погиб на месте, второго доставили в центральную районную больницу. О состоянии пострадавшего пока информации нет.
Реакция ведомств
Для ликвидации последствий привлекли группу из 15 человек и пяти единиц техники, включая шесть человек и три единицы техники от МЧС России. На месте происшествия активно работают экстренные службы, которые устанавливают причины падения самолета, передает telegram-канал 112.
СК возбудил уголовное дело
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказала о возбуждении уголовного дела по факту падения самолета. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении СК.
Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Южного МТУ Росавиации, об этом сообщил у себя в telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Он отметил, что основная задача — установить причины произошедшего и принять меры для предотвращения повторных инцидентов.
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