В Карачаево-Черкессии упал легкомоторный самолет: главное к этому часу

В районе Красного кургана упал легкомоторный самолет «Коала», есть погибший

28 июля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

СК региона возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время эксплуатации самолета, сообщили в ведомстве (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Карачаево-Черкессии, вблизи населенного пункта Красный Курган, упал легкомоторный самолет «Коала», на борту которого находились два человека. По информации МЧС России, один из них погиб на месте, другого доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Что произошло Сегодня, 28 июля, на территории Карачаево-Черкесской республики, на территории Малокарачаевского района, упал легкомоторный самолет фирмы «Коала RA0897G». Как сообщают в Главном управлении МЧС России, на борту воздушного судна находились два человека. Один погиб на месте, второго доставили в центральную районную больницу. О состоянии пострадавшего пока информации нет. Реакция ведомств Для ликвидации последствий привлекли группу из 15 человек и пяти единиц техники, включая шесть человек и три единицы техники от МЧС России. На месте происшествия активно работают экстренные службы, которые устанавливают причины падения самолета, передает telegram-канал 112. СК возбудил уголовное дело В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказала о возбуждении уголовного дела по факту падения самолета. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении СК. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Южного МТУ Росавиации, об этом сообщил у себя в telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Он отметил, что основная задача — установить причины произошедшего и принять меры для предотвращения повторных инцидентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карачаево-Черкессии, вблизи населенного пункта Красный Курган, упал легкомоторный самолет «Коала», на борту которого находились два человека. По информации МЧС России, один из них погиб на месте, другого доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Сегодня, 28 июля, на территории Карачаево-Черкесской республики, на территории Малокарачаевского района, упал легкомоторный самолет фирмы «Коала RA0897G». Как сообщают в Главном управлении МЧС России, на борту воздушного судна находились два человека. Один погиб на месте, второго доставили в центральную районную больницу. О состоянии пострадавшего пока информации нет. Для ликвидации последствий привлекли группу из 15 человек и пяти единиц техники, включая шесть человек и три единицы техники от МЧС России. На месте происшествия активно работают экстренные службы, которые устанавливают причины падения самолета, передает telegram-канал 112. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказала о возбуждении уголовного дела по факту падения самолета. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении СК. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Южного МТУ Росавиации, об этом сообщил у себя в telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Он отметил, что основная задача — установить причины произошедшего и принять меры для предотвращения повторных инцидентов.