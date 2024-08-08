Военкор Котенок: украинские диверсанты в 30 км от Курской атомной станции. Карта

08 августа 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

ВСУ находятся в 30 километрах от Курской АЭС, заявил Юрий Котенок (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российский военкор Юрий Котенок заявил, что украинские диверсионные группы направляются в сторону Курчатова. По его словам, они уже прошли через Курскую атомную электростанцию и находятся сейчас в 30 километрах от нее. Однако, уточнил он, говорить о захвате объекта преждевременно. В Минобороны РФ официально информацию об этом не подтверждали. Также другой российский военкор Александр Коц писал, что через Суджу ВСУ не прошли. «ДРГ противника в моменте находятся примерно в 30 км от города [Курчатов], где расположена Курская атомная электростанция. <…> Противник не оставляет попыток пробиться в направлении Курчатова (Курская область)», — написал он в своем telegram-канале. При этом от приграничной Суджи, где сейчас проходят бои, до Курской АЭС расстояние составляет 84 километра. Котенок охарактеризовал ситуацию, как тревожную. В российском военном ведомстве соответствующую информацию не подтверждали. Другой российский военкор Александро Коц подчеркнул, что ситуация в Судже находится под контролем ВС РФ. «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. Ходили слухи, что его бронегруппы уже под Большим Солдатским, но это не так, я там сегодня четыре раза проехал. Это пока беспокойный, но тыл», — охарактеризовал ситуацию Коц. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее Котенок также писал об украинском вертолете над городом Суджа. По его словам, при помощи его ВСУ эвакуируют своих раненых солдат. В Минобороны РФ отмечали, что российские средства ПВО успешно отражают атаки вражеских беспилотников и ракет. Также в ведомстве писали об уничтожении объектов противника. Военкоры «Русской весны» еще днем писали о тяжелой обстановке в Судже. Они сообщали о погибших среди мирного населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военкор Юрий Котенок заявил, что украинские диверсионные группы направляются в сторону Курчатова. По его словам, они уже прошли через Курскую атомную электростанцию и находятся сейчас в 30 километрах от нее. Однако, уточнил он, говорить о захвате объекта преждевременно. В Минобороны РФ официально информацию об этом не подтверждали. Также другой российский военкор Александр Коц писал, что через Суджу ВСУ не прошли. «ДРГ противника в моменте находятся примерно в 30 км от города [Курчатов], где расположена Курская атомная электростанция. <…> Противник не оставляет попыток пробиться в направлении Курчатова (Курская область)», — написал он в своем telegram-канале. При этом от приграничной Суджи, где сейчас проходят бои, до Курской АЭС расстояние составляет 84 километра. Котенок охарактеризовал ситуацию, как тревожную. В российском военном ведомстве соответствующую информацию не подтверждали. Другой российский военкор Александро Коц подчеркнул, что ситуация в Судже находится под контролем ВС РФ. «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. Ходили слухи, что его бронегруппы уже под Большим Солдатским, но это не так, я там сегодня четыре раза проехал. Это пока беспокойный, но тыл», — охарактеризовал ситуацию Коц. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее Котенок также писал об украинском вертолете над городом Суджа. По его словам, при помощи его ВСУ эвакуируют своих раненых солдат. В Минобороны РФ отмечали, что российские средства ПВО успешно отражают атаки вражеских беспилотников и ракет. Также в ведомстве писали об уничтожении объектов противника. Военкоры «Русской весны» еще днем писали о тяжелой обстановке в Судже. Они сообщали о погибших среди мирного населения.