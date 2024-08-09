Минобороны: ВСУ за все время спецоперации потеряли 17 тысяч танков

09 августа 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Украинская армия также потеряла поставленные ей западные танки, среди которых Leoprad и Abrams Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины за все время спецоперации потеряла больше 17 тысяч танков. Об этом заявили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили свыше 17 тысяч украинских танков за время спецоперации», — говорится в сообщении военного ведомства. Его приводит ТАСС. Спецоперация России на Украине идет уже 898 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины за все время спецоперации потеряла больше 17 тысяч танков. Об этом заявили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили свыше 17 тысяч украинских танков за время спецоперации», — говорится в сообщении военного ведомства. Его приводит ТАСС. Спецоперация России на Украине идет уже 898 дней.