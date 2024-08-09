Минобороны: ВСУ за все время спецоперации потеряли 17 тысяч танков

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, Леопард 2,  stock
Украинская армия также потеряла поставленные ей западные танки, среди которых Leoprad и Abrams Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины за все время спецоперации потеряла больше 17 тысяч танков. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«ВС РФ уничтожили свыше 17 тысяч украинских танков за время спецоперации», — говорится в сообщении военного ведомства. Его приводит ТАСС. Спецоперация России на Украине идет уже 898 дней.

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Армия Украины за все время спецоперации потеряла больше 17 тысяч танков. Об этом заявили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили свыше 17 тысяч украинских танков за время спецоперации», — говорится в сообщении военного ведомства. Его приводит ТАСС. Спецоперация России на Украине идет уже 898 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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