Минобороны: ВСУ за все время спецоперации потеряли 17 тысяч танков

Украинская армия также потеряла поставленные ей западные танки, среди которых Leoprad и Abrams
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия Украины за все время спецоперации потеряла больше 17 тысяч танков. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«ВС РФ уничтожили свыше 17 тысяч украинских танков за время спецоперации», — говорится в сообщении военного ведомства. Его приводит ТАСС. Спецоперация России на Украине идет уже 898 дней.
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