Эксперт Ломанов: у китайцев нет планов захватывать Дальний Восток

Китаист Ломанов: в Китае некому проводить экспансию на Дальний Восток

03 сентября 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Эксперт Александр Ломанов объяснил, почему Китай не собирается захватывать российский Дальний Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Китае некому проводить экспансию на российский Дальний Восток. В интервью URA.RU руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александр Ломанов пояснил, что такие опасения — это «проблема воспоминаний о прошлом». «Китайской экспансии опасались в СССР во второй половине ХХ века в годы советско-китайской конфронтации. В годы китайских реформ, возникло беспокойство по поводу миграционной волны искателей лучшей жизни из Поднебесной. Но теперь население Китая не растет, а сокращается. Молодежи будет становиться все меньше, а стариков — все больше. И нет никаких возможностей вернуть рождаемость на уровень второй половины ХХ века», — объяснил Ломанов. По его словам, демографические тенденции в Китае аналогичны общемировым трендам. «Китайская молодежь думает о комфорте, о высоких зарплатах, о карьере. Часть молодых людей, уставшая от гонки за успехом, провозгласила своей целью спокойную безмятежную жизнь. Ни те, ни другие не рвутся ради непонятных благ проникать в чужую страну, становиться там нелегалами», — отметил Ломанов. Эксперт также обратил внимание на внутреннюю миграцию в Китае. Молодежь стремится не на север — не в Россию, а на юг собственной страны. «Из граничащих с Россией китайских северо-восточных провинций идет внутренний отток населения, — подчеркнул Александр Ломанов. — Молодежь не хочет там оставаться и переезжает на юг, в более комфортные климатические условия, в более перспективные с точки зрения карьеры регионы». В интервью URA.RU Ломанов рассказал об угрозах, на фоне которых президент России отправляется на ВЭФ-2024. Полный текст беседы — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Китае некому проводить экспансию на российский Дальний Восток. В интервью URA.RU руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александр Ломанов пояснил, что такие опасения — это «проблема воспоминаний о прошлом». «Китайской экспансии опасались в СССР во второй половине ХХ века в годы советско-китайской конфронтации. В годы китайских реформ, возникло беспокойство по поводу миграционной волны искателей лучшей жизни из Поднебесной. Но теперь население Китая не растет, а сокращается. Молодежи будет становиться все меньше, а стариков — все больше. И нет никаких возможностей вернуть рождаемость на уровень второй половины ХХ века», — объяснил Ломанов. По его словам, демографические тенденции в Китае аналогичны общемировым трендам. «Китайская молодежь думает о комфорте, о высоких зарплатах, о карьере. Часть молодых людей, уставшая от гонки за успехом, провозгласила своей целью спокойную безмятежную жизнь. Ни те, ни другие не рвутся ради непонятных благ проникать в чужую страну, становиться там нелегалами», — отметил Ломанов. Эксперт также обратил внимание на внутреннюю миграцию в Китае. Молодежь стремится не на север — не в Россию, а на юг собственной страны. «Из граничащих с Россией китайских северо-восточных провинций идет внутренний отток населения, — подчеркнул Александр Ломанов. — Молодежь не хочет там оставаться и переезжает на юг, в более комфортные климатические условия, в более перспективные с точки зрения карьеры регионы». В интервью URA.RU Ломанов рассказал об угрозах, на фоне которых президент России отправляется на ВЭФ-2024. Полный текст беседы — в материале агентства.