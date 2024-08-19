Скончался легендарный французский шеф-повар Мишель Герар

Французский шеф-повар Мишель Герар, обладатель трех звезд Michelin и высшей награды всемирно известного ресторанного гида, скончался во Франции в возрасте 91 года. Радиостанция France Bleu сообщила об этом со ссылкой на мэра коммуны Эжени-ле-Бен Филиппа Брета, где проживал шеф-повар.
«Мишель Герар умер во Франции в возрасте 91 года», — сказали в эфире. Там добавили, что Герар умер в ночь с воскресенья на понедельник, но причины смерти неизвестны. Le Monde писала, что его здоровье ухудшилось после смерти жены в 2017 году, и с 2020 года он стал меньше путешествовать.
Герар был известным представителем французской кулинарии, популяризующим «Великую кухню для похудения». В 2013 году он основал Институт здорового питания на своей усадьбе Les Pres d'Eugenie, где был шеф-поваром.
Он был самым возрастным обладателем трех звезд Michelin с 1977 года. Герара считали ведущей фигурой французской кухни, выделяющегося своим мастерством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.