Скончался легендарный французский шеф-повар Мишель Герар

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Шеф-повар Мишель Герар скончался в возрасте 91 года
Шеф-повар Мишель Герар скончался в возрасте 91 года Фото:

Французский шеф-повар Мишель Герар, обладатель трех звезд Michelin и высшей награды всемирно известного ресторанного гида, скончался во Франции в возрасте 91 года. Радиостанция France Bleu сообщила об этом со ссылкой на мэра коммуны Эжени-ле-Бен Филиппа Брета, где проживал шеф-повар.

«Мишель Герар умер во Франции в возрасте 91 года», — сказали в эфире. Там добавили, что Герар умер в ночь с воскресенья на понедельник, но причины смерти неизвестны. Le Monde писала, что его здоровье ухудшилось после смерти жены в 2017 году, и с 2020 года он стал меньше путешествовать.

Герар был известным представителем французской кулинарии, популяризующим «Великую кухню для похудения». В 2013 году он основал Институт здорового питания на своей усадьбе Les Pres d'Eugenie, где был шеф-поваром.

Он был самым возрастным обладателем трех звезд Michelin с 1977 года. Герара считали ведущей фигурой французской кухни, выделяющегося своим мастерством.

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Французский шеф-повар Мишель Герар, обладатель трех звезд Michelin и высшей награды всемирно известного ресторанного гида, скончался во Франции в возрасте 91 года. Радиостанция France Bleu сообщила об этом со ссылкой на мэра коммуны Эжени-ле-Бен Филиппа Брета, где проживал шеф-повар. «Мишель Герар умер во Франции в возрасте 91 года», — сказали в эфире. Там добавили, что Герар умер в ночь с воскресенья на понедельник, но причины смерти неизвестны. Le Monde писала, что его здоровье ухудшилось после смерти жены в 2017 году, и с 2020 года он стал меньше путешествовать. Герар был известным представителем французской кулинарии, популяризующим «Великую кухню для похудения». В 2013 году он основал Институт здорового питания на своей усадьбе Les Pres d'Eugenie, где был шеф-поваром. Он был самым возрастным обладателем трех звезд Michelin с 1977 года. Герара считали ведущей фигурой французской кухни, выделяющегося своим мастерством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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