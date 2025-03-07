Звезды сменили имена в Дзене в поддержку сильных женщин

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Сергей Жуков сменил имя в Дзене на мужа Регины Бурд
Сергей Жуков сменил имя в Дзене на мужа Регины Бурд Фото:

В честь предстоящего Международного женского дня платформа Дзен запустила проект «Заметные», призванный привлечь внимание к значимым женщинам, которые оставались в тени великих мужчин, сообщили в пресс-службе сервиса. Российские звезды, включая певца Сергея Жукова, музыкального продюсера Иосифа Пригожина и популярного исполнителя JONY, поддержали инициативу, сменив свои имена на платформе на имена важных женщин в их жизни.

«В преддверии 8 Марта Дзен запустил проект „Заметные“ о великих женщинах в тени великих мужчин... Артисты переименовали свои каналы в Дзене — Сергей Жуков превратился в мужа Регины Бурд, основательницы семейной кондитерской. Иосиф Пригожин стал мужем Валерии — Народной артистки России, а JONY — сыном Амины Гусейновой, клинического психолога и автора книги „Психология и педагогика воспитания“», — рассказали URA.RU в пресс-службе Дзена.

На главной странице dzen.ru создана специальная рубрика «Заметные», где представлены истории о великих женщинах из различных сфер, от науки до медицины. К примеру, певица Клава Кока поделилась историей Марии Анны Моцарт, сестры знаменитого композитора, а телеведущая Юлия Высоцкая рассказала о Софье Толстой, которая боролась за признание своего голоса.

Дополнительное внимание к проекту привлекается через наружную рекламу в крупных городах России, где акцент сделан на заслуживающих уважения женщинах из ближайшего окружения известных мужчин. Это позволяет еще больше расширить охват аудитории и усилить влияние проекта «Заметные» на общественное восприятие роли женщин в истории и современности.

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В честь предстоящего Международного женского дня платформа Дзен запустила проект «Заметные», призванный привлечь внимание к значимым женщинам, которые оставались в тени великих мужчин, сообщили в пресс-службе сервиса. Российские звезды, включая певца Сергея Жукова, музыкального продюсера Иосифа Пригожина и популярного исполнителя JONY, поддержали инициативу, сменив свои имена на платформе на имена важных женщин в их жизни. «В преддверии 8 Марта Дзен запустил проект „Заметные“ о великих женщинах в тени великих мужчин... Артисты переименовали свои каналы в Дзене — Сергей Жуков превратился в мужа Регины Бурд, основательницы семейной кондитерской. Иосиф Пригожин стал мужем Валерии — Народной артистки России, а JONY — сыном Амины Гусейновой, клинического психолога и автора книги „Психология и педагогика воспитания“», — рассказали URA.RU в пресс-службе Дзена. На главной странице dzen.ru создана специальная рубрика «Заметные», где представлены истории о великих женщинах из различных сфер, от науки до медицины. К примеру, певица Клава Кока поделилась историей Марии Анны Моцарт, сестры знаменитого композитора, а телеведущая Юлия Высоцкая рассказала о Софье Толстой, которая боролась за признание своего голоса. Дополнительное внимание к проекту привлекается через наружную рекламу в крупных городах России, где акцент сделан на заслуживающих уважения женщинах из ближайшего окружения известных мужчин. Это позволяет еще больше расширить охват аудитории и усилить влияние проекта «Заметные» на общественное восприятие роли женщин в истории и современности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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