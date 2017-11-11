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11 ноября 2017
12:11  11 ноября 2017 0

Кудрин в Тюмени заявил о скором увольнении 700 тысяч россиян

Международная конференция по проблемам развития инновационно-креативного сектора городов Сибири Calvert Forum Siberia. Тюмень, кудрин алексей, мобильный телефон
Кудрин видит будущее в цифровых технологияхФото: Николай Бастриков © URA.RU

Благодаря развитию современных технологий в России в течение ближайших шести лет могут потерять работу около 700 тысяч специалистов. Об этом заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин во время выступления на форуме Calvert forum Siberia 2017.

Под сокращения попадут государственные чиновники, а также налоговики, юристы и экономисты, пишет «Газета.ру». Причиной изменения ситуации в экономике и занятости населения станет активное внедрение в отечественное производство цифровых технологий, которые повышают производительность в разы.Выполнение операций роботами уменьшит число ошибок и нарушений, а также значительно снизит уровень коррупции в стране, считает бывший министр финансов.

Ранее «URA.RU» писало, что выступая на конференции Calvert Forum в Тюмени, Кудрин заявил, что в России необходимо заняться развитием креативных профессий, а не опираться на продажу сырья.

Лев Истомин
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