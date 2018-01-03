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03 января 2018
14:00  03 января 2018 0

Бензин 55 рублей, богатые пенсионеры, предсказание на 2018 год. Актуальное к этому часу — в подборке «URA.RU»

День рождения сети фитнес-центров POWERHOUSE Gym в клубе
Результаты розыгрыша появились до прямого эфираФото: Александр Кадников © URA.RU

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Бензин в 2018 году подорожает. Эксперты рассказали, как и почему изменится цена на топливо.

Москва лишает регионы доходов от акцизов и перераспределяет их в свою пользу. Теперь прибыль будет делиться пополам между федеральным и региональными центрами.

Россияне в ярости от новогодних шоу на телевидении. В интернете даже появилась петиция с просьбой прекратить «издевательства» над зрителями.

Москвичам существенно подняли пенсии. Теперь минимальный размер выплат составляет 17,5 тысяч рублей.

Новогодний розыгрыш миллиарда возмутил жителей России. Участники обвинили организаторов в подтасовке результатов.

«URA.RU» предсказывает будущее! Что произойдет в 2018 году лично с вами, расскажет пророчество в виде заголовка новости нашего агенства.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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