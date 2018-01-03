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Бензин в 2018 году подорожает. Эксперты рассказали, как и почему изменится цена на топливо.
Москва лишает регионы доходов от акцизов и перераспределяет их в свою пользу. Теперь прибыль будет делиться пополам между федеральным и региональными центрами.
Россияне в ярости от новогодних шоу на телевидении. В интернете даже появилась петиция с просьбой прекратить «издевательства» над зрителями.
Москвичам существенно подняли пенсии. Теперь минимальный размер выплат составляет 17,5 тысяч рублей.
Новогодний розыгрыш миллиарда возмутил жителей России. Участники обвинили организаторов в подтасовке результатов.
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