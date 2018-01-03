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03 января 2018
12:09  03 января 2018 4

Игра «Что вас ждет в Новом году?» Получите своё предсказание от «URA.RU»

Евгений Куйвашев на Уральской индустриальной биеннале в гостинице Исеть. Екатеринбург, куйвашев евгений, яйцо, гадание, ответы
Наши предсказания всегда пользуются популярностью у VIPФото: Александр Мамаев © URA.RU

Дорогой читатель, только в эти новогодние праздники мы можем вам признаться — мы немного умеем предсказывать будущее. Вы и сами это знаете, потому что каждую пятницу читаете наши слухи, которые затем сбываются. Но мы способны на большее — например, предсказать будущее лично вам. Разумеется, в форме заголовка «URA.RU».

Нужно всего лишь ввести свое имя и нажать кнопку — и наша умная нейросеть предскажет, что с вами произойдет в 2018 году. Рискнете узнать свое будущее? Удачи — и еще раз с наступившим!

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© Служба новостей «URA.RU»
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