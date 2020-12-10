Рождаемость выросла в 15 регионах России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 15 регионах России наблюдается рост рождаемости по сравнению с сентябрем 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В число лидеров попал Пермский край.

«По сравнению с сентябрем 2020 года рождаемость продолжила расти в 15-и регионах страны», — говорится в сообщении Росстата. Пермский край оказался в топе регионов, где растет рождаемость.

Наибольший прирост рождений наблюдается в Республике Татарстан. Там месячный прирост рождаемости увеличился на 236 случаев. В Москве прирост увеличился 225 случаев в месяц. На третье место попал Санкт-Петербург — в городе прирост увеличился на 208 рождений. По сравнению с октябрем 2019 года наибольший рост рождаемости показала Сахалинская область. Там этот показатель увеличился на 7,5%.

В ноябре в России наблюдался прирост рождаемости. В целом по стране она выросла на 7,5%.