Швейцарские ученые озвучили фатальную ошибку группы Дятлова

Установлена фатальная ошибка группы Дятлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Лавина, погубившая группу Дятлова, возникла из-за действий самих туристов. К такому выводу пришли швейцарские ученые, их расследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

«Если бы Дятлов и его группа не очистили часть склона холма от снега при установке палатки, никакой трагедии бы не случилось. Это было главной, но не единственной причиной начала лавины», — цитирует « Царьград » одного из авторов работы, профессора Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Александра Пузрина.

Он уточнил, что из-за сильных ветров на той части холма, которая нависала над палаткой, оказалось слишком много снега, огромный его пласт раскололся и начал сходить. При исследовании ученые обратили внимание на топографию местности и пришли к выводу, что палатка группы Дятлова была установлена в неудачном месте — на одном из крутых участков холма с углом 30 градусов.

Туристы из группы Дятлова погибли в горах Северного Урала в 1959 году при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что произошло: от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека. В ноябре на телеканале ТНТ вышел сериал «Перевал Дятлова», ознаменовавшийся скандалом и получивший массу критики. Знатоки темы были потрясены финалом сериала.