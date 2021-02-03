Уральский танк «Армата» разрешили вывозить за границу

Танк «Армата» представят за рубежом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Танк «Армата», разработанный на «Уралвагонзаводе», получил паспорт экспортного облика. Об этом сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

«На танк Т-14 „Армата“ оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — цитирует ведомство РИА «Новости». Отмечается, что ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая разработчика «Арматы» концерн «Уралвагонзавод», станет оружейный салон IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ).

Танк Т-14 «Армата» ранее показали на параде в День танкиста в Нижнем Тагиле. Это единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Летом 2020 года танк «Армата» на испытаниях отработал в беспилотном режиме. Позже экс-руководитель главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев уточнил, что разработка роботизированных военных комплексов будет завершена в России через 10-30 лет, передает «Национальная служба новостей».