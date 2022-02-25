Депутат Госдумы от ХМАО оправдал спецоперацию на Украине

Депутат Госдумы Вадим Шувалов считает спецоперацию на Украине миротворческой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов оправдал военную спецоперацию РФ на Украине. Об этом он написал у себя в аккаунте в Instagram. По словам Шувалова, операция имеет исключительно миротворческую цель.

«Она [cпецоперация на Украине — прим. URA.RU] имеет две цели — это мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. И рассматривать эту операцию надо как миротворческую, которая положит конец геноциду и предотвратит нападение на Россию», — прокомментировал Шувалов. При этом депутат Госдумы от ХМАО попал в санкционный список Евросоюза, как и другие российские парламентарии, проголосовавшие за признание независимости Донбасса.

Ранее URA.RU сообщало, что другой депутат Госдумы от «тюменской матрешки» Евгений Марков выразил мнение, что российская спецоперация на Украине пройдет стремительно. По его прогнозам, она завершится в течение пары суток.