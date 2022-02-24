Депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, Евгений Марков заявил, что российская военная операция на Украине завершится уже сегодняшней ночью. Своим мнением на этот счет он поделился с URA.RU.
«Это моя личная оценка. Я верю в наши вооруженные силы и считаю, что операцию изначально спланировали так, что она закончится в ближайшее время, в кратчайшее время. Никто никаких серьезных боевых действий проводить не собирается. За сегодня к вечеру или к ночи это все закончится», — считает Марков.
Он также подтвердил, что попал под западные санкции после того, как проголосовал на заседании Госдумы о признании независимости ЛНР и ДНР. Впрочем, он не считает для себя это проблемой. «Ну и что?» — заявил парламентарий.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев написал обращение к главе дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с просьбой ввести против него санкции. Народный избранник не присутствовал на заседании нижней палаты парламента, где решался вопрос о признании независимости Донбасса.
Депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, Евгений Марков заявил, что российская военная операция на Украине завершится уже сегодняшней ночью. Своим мнением на этот счет он поделился с URA.RU. «Это моя личная оценка. Я верю в наши вооруженные силы и считаю, что операцию изначально спланировали так, что она закончится в ближайшее время, в кратчайшее время. Никто никаких серьезных боевых действий проводить не собирается. За сегодня к вечеру или к ночи это все закончится», — считает Марков. Он также подтвердил, что попал под западные санкции после того, как проголосовал на заседании Госдумы о признании независимости ЛНР и ДНР. Впрочем, он не считает для себя это проблемой. «Ну и что?» — заявил парламентарий. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев написал обращение к главе дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с просьбой ввести против него санкции. Народный избранник не присутствовал на заседании нижней палаты парламента, где решался вопрос о признании независимости Донбасса.