Депутат Госдумы от ХМАО назвал сроки окончания войны на Украине. «Она будет молниеносной»

24 февраля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Евгений Марков считает, что война на Украине может закончиться уже сегодня Фото: Евгений Листюк © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, Евгений Марков заявил, что российская военная операция на Украине завершится уже сегодняшней ночью. Своим мнением на этот счет он поделился с URA.RU. «Это моя личная оценка. Я верю в наши вооруженные силы и считаю, что операцию изначально спланировали так, что она закончится в ближайшее время, в кратчайшее время. Никто никаких серьезных боевых действий проводить не собирается. За сегодня к вечеру или к ночи это все закончится», — считает Марков. Он также подтвердил, что попал под западные санкции после того, как проголосовал на заседании Госдумы о признании независимости ЛНР и ДНР. Впрочем, он не считает для себя это проблемой. «Ну и что?» — заявил парламентарий. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев написал обращение к главе дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с просьбой ввести против него санкции. Народный избранник не присутствовал на заседании нижней палаты парламента, где решался вопрос о признании независимости Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, Евгений Марков заявил, что российская военная операция на Украине завершится уже сегодняшней ночью. Своим мнением на этот счет он поделился с URA.RU. «Это моя личная оценка. Я верю в наши вооруженные силы и считаю, что операцию изначально спланировали так, что она закончится в ближайшее время, в кратчайшее время. Никто никаких серьезных боевых действий проводить не собирается. За сегодня к вечеру или к ночи это все закончится», — считает Марков. Он также подтвердил, что попал под западные санкции после того, как проголосовал на заседании Госдумы о признании независимости ЛНР и ДНР. Впрочем, он не считает для себя это проблемой. «Ну и что?» — заявил парламентарий. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев написал обращение к главе дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с просьбой ввести против него санкции. Народный избранник не присутствовал на заседании нижней палаты парламента, где решался вопрос о признании независимости Донбасса.