Прах легендарного советского разведчика требуют забрать с Украины

22 марта 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Активисты испугались за судьбу останков Николая Кузнецова Фото: Анна Майорова © URA.RU Активисты «Общероссийского народного фронта» потребовали передать в Россию прах разведчика СССР из Зырянки (Свердловская область) Николая Кузнецова, над останками которого могут надругаться украинские националисты. Об этом заявила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Пермском крае Елена Шлыкова. «Мы опасаемся, что возможны новые акты вандализма. Важно не допустить их, поддержать инициативу о возвращении легендарного советского разведчика на родину и защитить память героя», — приводятся слова Шлыковой на официальном сайте «Общероссийского народного фронта». Она подчеркнула, что боится надругательства над могилой Кузнецова во Львове и намерена способствовать его перезахоронению. Однако в прошлом Украина выступала против передачи праха России. Николай Кузнецов получил звание героя СССР за уничтожение 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии в Великую Отечественную войну. Разведчика убили националисты Украинской повстанческой армии под Львовом в 1944 году и захоронили в городе. В 2021 году Украина отказалась передавать России останки героя. Агрессия украинских националистов усугубилась в начале 2022 года, когда они усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Активисты «Общероссийского народного фронта» потребовали передать в Россию прах разведчика СССР из Зырянки (Свердловская область) Николая Кузнецова, над останками которого могут надругаться украинские националисты. Об этом заявила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Пермском крае Елена Шлыкова. «Мы опасаемся, что возможны новые акты вандализма. Важно не допустить их, поддержать инициативу о возвращении легендарного советского разведчика на родину и защитить память героя», — приводятся слова Шлыковой на официальном сайте «Общероссийского народного фронта». Она подчеркнула, что боится надругательства над могилой Кузнецова во Львове и намерена способствовать его перезахоронению. Однако в прошлом Украина выступала против передачи праха России. Николай Кузнецов получил звание героя СССР за уничтожение 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии в Великую Отечественную войну. Разведчика убили националисты Украинской повстанческой армии под Львовом в 1944 году и захоронили в городе. В 2021 году Украина отказалась передавать России останки героя. Агрессия украинских националистов усугубилась в начале 2022 года, когда они усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.