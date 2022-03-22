Прах легендарного советского разведчика требуют забрать с Украины

Активисты «Общероссийского народного фронта» потребовали передать в Россию прах разведчика СССР из Зырянки (Свердловская область) Николая Кузнецова, над останками которого могут надругаться украинские националисты. Об этом заявила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Пермском крае Елена Шлыкова.
«Мы опасаемся, что возможны новые акты вандализма. Важно не допустить их, поддержать инициативу о возвращении легендарного советского разведчика на родину и защитить память героя», — приводятся слова Шлыковой на официальном сайте «Общероссийского народного фронта».
Она подчеркнула, что боится надругательства над могилой Кузнецова во Львове и намерена способствовать его перезахоронению. Однако в прошлом Украина выступала против передачи праха России.
Николай Кузнецов получил звание героя СССР за уничтожение 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии в Великую Отечественную войну. Разведчика убили националисты Украинской повстанческой армии под Львовом в 1944 году и захоронили в городе. В 2021 году Украина отказалась передавать России останки героя.
Агрессия украинских националистов усугубилась в начале 2022 года, когда они усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Активисты «Общероссийского народного фронта» потребовали передать в Россию прах разведчика СССР из Зырянки (Свердловская область) Николая Кузнецова, над останками которого могут надругаться украинские националисты. Об этом заявила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Пермском крае Елена Шлыкова. «Мы опасаемся, что возможны новые акты вандализма. Важно не допустить их, поддержать инициативу о возвращении легендарного советского разведчика на родину и защитить память героя», — приводятся слова Шлыковой на официальном сайте «Общероссийского народного фронта». Она подчеркнула, что боится надругательства над могилой Кузнецова во Львове и намерена способствовать его перезахоронению. Однако в прошлом Украина выступала против передачи праха России. Николай Кузнецов получил звание героя СССР за уничтожение 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии в Великую Отечественную войну. Разведчика убили националисты Украинской повстанческой армии под Львовом в 1944 году и захоронили в городе. В 2021 году Украина отказалась передавать России останки героя. Агрессия украинских националистов усугубилась в начале 2022 года, когда они усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.