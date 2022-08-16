ФСБ задержала в Ставрополье сторонника «Правого сектора»*

16 августа 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Сторонник «Правового сектора» арестован (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Он планировал поджоги административных зданий в Минераловодском городском округе и Железноводске. «Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигурант дал признательные показания», — приводит заявление ЦОС ФСБ РИА «Новости». По факту задержания возбуждено уголовное дело по части ч.1 ст. 30 — п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Сторонник «Правого сектора» арестован. По данным ФСБ, подозреваемый присягнул запрещенной организации в июне. * «Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Он планировал поджоги административных зданий в Минераловодском городском округе и Железноводске. «Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигурант дал признательные показания», — приводит заявление ЦОС ФСБ РИА «Новости». По факту задержания возбуждено уголовное дело по части ч.1 ст. 30 — п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Сторонник «Правого сектора» арестован. По данным ФСБ, подозреваемый присягнул запрещенной организации в июне. * «Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России