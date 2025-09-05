05 сентября 2025

Гимнаст Алексей Немов почти сутки проходил испытания на шоу «Титаны»

Немов был уверен, что его физическая подготовка позволит успешно показать себя
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов принял участие в съемках третьего сезона экстремального шоу «Титаны» на ТНТ. По его словам, испытания дались нелегко.

«Этот проект с долей риска — как физически, так и морально. Выходя на арену, ты никогда не знаешь, что тебя ожидает. Физически это требует огромных усилий — порой приходится находиться в состоянии готовности на протяжении 10-18 часов», — поделился Немов в разговоре с «Газетой.Ru». Пятикратный чемпион мира признался, что нервничал так же сильно, как на Олимпийских играх.

Спортсмена на участие в проекте вдохновили другие гимнасты, выступавшие в предыдущих сезонах. Немов был уверен, что его физическая подготовка позволит успешно показать себя.

Ранее телеведущая Ольга Петрикова (КМС по лыжным гонкам и биатлону) и рекордсмен Даниил Гочуа из Сургута вошли в число участников третьего сезона экстремального шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Победитель проекта получит 10 миллионов рублей и звание «сильнейшего титана» страны.

