Гимнаст Алексей Немов почти сутки проходил испытания на шоу «Титаны»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов принял участие в съемках третьего сезона экстремального шоу «Титаны» на ТНТ. По его словам, испытания дались нелегко.
«Этот проект с долей риска — как физически, так и морально. Выходя на арену, ты никогда не знаешь, что тебя ожидает. Физически это требует огромных усилий — порой приходится находиться в состоянии готовности на протяжении 10-18 часов», — поделился Немов в разговоре с «Газетой.Ru». Пятикратный чемпион мира признался, что нервничал так же сильно, как на Олимпийских играх.
Спортсмена на участие в проекте вдохновили другие гимнасты, выступавшие в предыдущих сезонах. Немов был уверен, что его физическая подготовка позволит успешно показать себя.
Ранее телеведущая Ольга Петрикова (КМС по лыжным гонкам и биатлону) и рекордсмен Даниил Гочуа из Сургута вошли в число участников третьего сезона экстремального шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Победитель проекта получит 10 миллионов рублей и звание «сильнейшего титана» страны.
