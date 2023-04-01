01 апреля 2023

Бразильский политолог Заболоцкий: Россия открыта к диалогу с Западом, несмотря на его враждебность

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Страны европейского союза. Европа. ЕС. архив, флаг евросоюза, ес, флаг европейского союза
Россия не видит в странах Европы врага, считает политолог Борис Заболоцкий Фото:

Внешняя политика России стремится придать равновесие однополярному миру США, при этом Запад для нее не выступает в роли врага. Об этом сообщил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Борис Заболоцкий.

«Россия четко демонстрирует себя в качестве полюса силы, стремящегося уравновесить американскую однополярность. […] Россия отличается от США в том, что не определяет Запад в качестве врага», — цитирует Бориса Заболоцкого ТАСС.

По мнению политолога, Россия открыта к диалогу с западными странами, если они сменят свою политику на дружественную. Российское государство обратилось к традиционным ценностям, которые объединяют «европейскую и азиатскую культуры».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политики Запада начали признавать идею президента России Владимира Путина о несостоятельности однополярного мира. Пока, по словам Лаврова, это происходит «сквозь зубы».

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Внешняя политика России стремится придать равновесие однополярному миру США, при этом Запад для нее не выступает в роли врага. Об этом сообщил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Борис Заболоцкий. «Россия четко демонстрирует себя в качестве полюса силы, стремящегося уравновесить американскую однополярность. […] Россия отличается от США в том, что не определяет Запад в качестве врага», — цитирует Бориса Заболоцкого ТАСС. По мнению политолога, Россия открыта к диалогу с западными странами, если они сменят свою политику на дружественную. Российское государство обратилось к традиционным ценностям, которые объединяют «европейскую и азиатскую культуры». Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политики Запада начали признавать идею президента России Владимира Путина о несостоятельности однополярного мира. Пока, по словам Лаврова, это происходит «сквозь зубы».
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