Бразильский политолог Заболоцкий: Россия открыта к диалогу с Западом, несмотря на его враждебность

Внешняя политика России стремится придать равновесие однополярному миру США, при этом Запад для нее не выступает в роли врага. Об этом сообщил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Борис Заболоцкий.
«Россия четко демонстрирует себя в качестве полюса силы, стремящегося уравновесить американскую однополярность. […] Россия отличается от США в том, что не определяет Запад в качестве врага», — цитирует Бориса Заболоцкого ТАСС.
По мнению политолога, Россия открыта к диалогу с западными странами, если они сменят свою политику на дружественную. Российское государство обратилось к традиционным ценностям, которые объединяют «европейскую и азиатскую культуры».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политики Запада начали признавать идею президента России Владимира Путина о несостоятельности однополярного мира. Пока, по словам Лаврова, это происходит «сквозь зубы».
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