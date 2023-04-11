Прокуратура заинтересовалась возгоранием на железнодорожном вокзале в ХМАО

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП Фото:

Егоршинская транспортная прокуратура (Артемовский, Свердловская область) устанавливает обстоятельства возгорания на железнодорожном вокзале в поселке Междуреченский Кондинского района ХМАО. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно установлено, что причиной задымления стала неисправность морозильника в помещении буфета. Его арендует индивидуальный предприниматель.

Ранее URA.RU сообщало, что на вокзале поселка Междуреченский произошел пожар. Повреждены пол и стены буфета.

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Егоршинская транспортная прокуратура (Артемовский, Свердловская область) устанавливает обстоятельства возгорания на железнодорожном вокзале в поселке Междуреченский Кондинского района ХМАО. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно установлено, что причиной задымления стала неисправность морозильника в помещении буфета. Его арендует индивидуальный предприниматель. Ранее URA.RU сообщало, что на вокзале поселка Междуреченский произошел пожар. Повреждены пол и стены буфета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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