Прокуратура заинтересовалась возгоранием на железнодорожном вокзале в ХМАО

Егоршинская транспортная прокуратура (Артемовский, Свердловская область) устанавливает обстоятельства возгорания на железнодорожном вокзале в поселке Междуреченский Кондинского района ХМАО. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно установлено, что причиной задымления стала неисправность морозильника в помещении буфета. Его арендует индивидуальный предприниматель.
Ранее URA.RU сообщало, что на вокзале поселка Междуреченский произошел пожар. Повреждены пол и стены буфета.
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