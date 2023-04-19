На СВО погиб пермяк, работавший милиционером в ДНР

На фронте Вячеслав Каменских находился с августа 2022 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации на Украине погиб житель деревни Нижняя Талица (Пермский край) Вячеслав Каменских. Информация об этом размещена в официальном сообществе Очерской городской думы в соцсети «ВКонтакте».
«Погиб наш земляк, житель деревни Нижняя Талица Вячеслав Каменских. Вячеслав Альбертович был истинным патриотом своей страны. Это невосполнимая утрата. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Каменских ушел добровольцем в народную милицию ДНР в августе 2022 года. Он награжден медалями участника СВО и за боевые отличия.
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