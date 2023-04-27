Челябинцы собирают груз матрасов для мобилизованных. Фото

28 апреля 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

По заявке бойцов были собирают 50 матрасов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Копейска Челябинской области собирают по заявке мобилизованных 50 матрасов. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях. «Каждый раз, когда приходит заявка от ребят, думаешь, как же мы ее будем собирать?! Посидим, подумаем, вздохнем и пошли работать. Вот и эта срочная заявка ввела нас в смятение: 50 матрасов, и как можно скорее», — рассказали в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘. Волонтеры уточнили, что груз собирают по частям. Они поблагодарили общество «Курултай Башкир» и участниц Женского Движения «Единой России» за первые пять матрасов. Депутаты «Справедливой России» передали еще 12 матрасов. Директор Копейского медицинского училища Ирина Грачева лично привезла матрас на пункт сбора, а Отец Виктор, настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы, усилиями прихожан собрал еще семь штук. Ранее стало известно, что волонтеры Копейска объявили набор единомышленников для сбора грузов на передовую. Руками активистов уже были организованы изготовление и доставки окопных свечей, тента для грузовика, маскировочных сеток и даже разгрузочный жилет для собаки. Активисты передали мобилизованным матрасы Сообщество «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘.

Жители Копейска Челябинской области собирают по заявке мобилизованных 50 матрасов. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях. «Каждый раз, когда приходит заявка от ребят, думаешь, как же мы ее будем собирать?! Посидим, подумаем, вздохнем и пошли работать. Вот и эта срочная заявка ввела нас в смятение: 50 матрасов, и как можно скорее», — рассказали в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘. Волонтеры уточнили, что груз собирают по частям. Они поблагодарили общество «Курултай Башкир» и участниц Женского Движения «Единой России» за первые пять матрасов. Депутаты «Справедливой России» передали еще 12 матрасов. Директор Копейского медицинского училища Ирина Грачева лично привезла матрас на пункт сбора, а Отец Виктор, настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы, усилиями прихожан собрал еще семь штук. Ранее стало известно, что волонтеры Копейска объявили набор единомышленников для сбора грузов на передовую. Руками активистов уже были организованы изготовление и доставки окопных свечей, тента для грузовика, маскировочных сеток и даже разгрузочный жилет для собаки.