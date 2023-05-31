Глава МИД Билльстрем: Швеция хочет вступить в НАТО до 11 июля 01 июня 2023 в 00:04 Размер текста - 17 + Швеция успеет стать членом НАТО до 11 июля, уверен Тобиас Билльстрем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Швеция выполнила обязательства по вступлению в НАТО и планирует попасть в альянс до 11 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. «Мы сделали все, что обещали и собирались сделать. Есть большие надежды, что мы станем членом НАТО до 11 июля», — передает слова Тобиаса Билльстрема Politico . В Вильнюсе 11 июля пройдет встреча членов НАТО. МИД Швеции планирует, что страна успеет до встречи попасть в альянс. Ранее URA.RU передавало позицию МИД Швеции, что Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Также агентство передавало мнение госсекретаря США Энтони Блинкена, что Швеция успеет до 11 июля стать членом НАТО. Швеция выполнила обязательства по вступлению в НАТО и планирует попасть в альянс до 11 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. «Мы сделали все, что обещали и собирались сделать. Есть большие надежды, что мы станем членом НАТО до 11 июля», — передает слова Тобиаса Билльстрема Politico. В Вильнюсе 11 июля пройдет встреча членов НАТО. МИД Швеции планирует, что страна успеет до встречи попасть в альянс. Ранее URA.RU передавало позицию МИД Швеции, что Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Также агентство передавало мнение госсекретаря США Энтони Блинкена, что Швеция успеет до 11 июля стать членом НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям