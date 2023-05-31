31 мая 2023

Глава МИД Билльстрем: Швеция хочет вступить в НАТО до 11 июля

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Виды Стокгольма. Швеция, паром, флаг швеции, водный транспорт
Швеция успеет стать членом НАТО до 11 июля, уверен Тобиас Билльстрем Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Швеция выполнила обязательства по вступлению в НАТО и планирует попасть в альянс до 11 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.

«Мы сделали все, что обещали и собирались сделать. Есть большие надежды, что мы станем членом НАТО до 11 июля», — передает слова Тобиаса Билльстрема Politico.

В Вильнюсе 11 июля пройдет встреча членов НАТО. МИД Швеции планирует, что страна успеет до встречи попасть в альянс.

Ранее URA.RU передавало позицию МИД Швеции, что Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Также агентство передавало мнение госсекретаря США Энтони Блинкена, что Швеция успеет до 11 июля стать членом НАТО.

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Швеция выполнила обязательства по вступлению в НАТО и планирует попасть в альянс до 11 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. «Мы сделали все, что обещали и собирались сделать. Есть большие надежды, что мы станем членом НАТО до 11 июля», — передает слова Тобиаса Билльстрема Politico. В Вильнюсе 11 июля пройдет встреча членов НАТО. МИД Швеции планирует, что страна успеет до встречи попасть в альянс. Ранее URA.RU передавало позицию МИД Швеции, что Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Также агентство передавало мнение госсекретаря США Энтони Блинкена, что Швеция успеет до 11 июля стать членом НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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