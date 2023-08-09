Девушки из ЧВК «Девчата» рассказали о борьбе со «страхом передовой». Видео

09 августа 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Девушки помогают бойцам в зоне спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приезжать на передовую страшно потому, что от противника в любой момент может прилететь снаряд. Однако девушки не смотря ни на что продолжают помогать российским бойцам в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали девушки из волонтерской группы «ЧВК Девчата». «Страшно всегда, прилететь может в любой момент, но бросать [бойцов] нельзя. Хоть ты и ходишь в бронежилете и каске — прилететь может всегда. Но ребятам нужна помощь, и когда ты приезжаешь, общаешься и передаешь им частичку мирной жизни, своей души и любви, они понимают, что есть ради чего жить и бороться», — рассказала Анна. Девушки помогают фронту с 2014 года, когда на фронт ушли муж Анны и один из братьев. Почти десять лет они собирают и доставляют гуманитарную помощь по просьбам военнослужащих. Прекращать не собираются — понимают, женская поддержка и любовь на фронте жизненно необходимы. «В основном мы собираем медикаменты для полевых госпиталей. В этой ситуации страшно оставаться равнодушным и не быть с нашими ребятами. А когда ты приезжаешь и передаешь им какой-то минимум, это заряжает ребят, и они понимают, ради чего стоят», — поделилась Ольга. Волонтеры отмечают, что помогая раненым военнослужащим, они приближают победу. «На передовой чувствуешь, что находишься под защитой мужчин и героев — а они все герои. У них отношение к девушкам как у настоящих мужчин — с уважением, пониманием и частичкой заботы. Благодарят от всей души, и ради них хочется делать больше. Чем больше помогаем, тем быстрее ребята вернутся домой. А мы их очень ждем», — подытожили девушки. Проект ЧВК «Девчата» был создан девушками из Санкт-Петербурга. Проект поддерживает женщин, чьи мужья находятся в зоне спецоперации, а также бойцам спецоперации. Девушки отмечают, что ЧВК расшифровывается как «Честные Верные Красивые». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приезжать на передовую страшно потому, что от противника в любой момент может прилететь снаряд. Однако девушки не смотря ни на что продолжают помогать российским бойцам в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали девушки из волонтерской группы «ЧВК Девчата». «Страшно всегда, прилететь может в любой момент, но бросать [бойцов] нельзя. Хоть ты и ходишь в бронежилете и каске — прилететь может всегда. Но ребятам нужна помощь, и когда ты приезжаешь, общаешься и передаешь им частичку мирной жизни, своей души и любви, они понимают, что есть ради чего жить и бороться», — рассказала Анна. Девушки помогают фронту с 2014 года, когда на фронт ушли муж Анны и один из братьев. Почти десять лет они собирают и доставляют гуманитарную помощь по просьбам военнослужащих. Прекращать не собираются — понимают, женская поддержка и любовь на фронте жизненно необходимы. «В основном мы собираем медикаменты для полевых госпиталей. В этой ситуации страшно оставаться равнодушным и не быть с нашими ребятами. А когда ты приезжаешь и передаешь им какой-то минимум, это заряжает ребят, и они понимают, ради чего стоят», — поделилась Ольга. Волонтеры отмечают, что помогая раненым военнослужащим, они приближают победу. «На передовой чувствуешь, что находишься под защитой мужчин и героев — а они все герои. У них отношение к девушкам как у настоящих мужчин — с уважением, пониманием и частичкой заботы. Благодарят от всей души, и ради них хочется делать больше. Чем больше помогаем, тем быстрее ребята вернутся домой. А мы их очень ждем», — подытожили девушки. Проект ЧВК «Девчата» был создан девушками из Санкт-Петербурга. Проект поддерживает женщин, чьи мужья находятся в зоне спецоперации, а также бойцам спецоперации. Девушки отмечают, что ЧВК расшифровывается как «Честные Верные Красивые».