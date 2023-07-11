Депутаты ГД Ильтяков и Павлов отправили бензин и консервы саперам на фронт. Фото

11 июля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы Ильятков и Павлов отправили гуманитарный груз саперам в зону СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков совместно с челябинским коллегой Владимиром Павловым отправили южно-уральским саперам в зону спецоперации гуманитарный груз. В него вошли консервы, бензин, дрова и масло. Об этом в своем telegram-канале сообщил Владимир Павлов. «Передали очередную партию гуманитарной помощи нашим южно-уральским саперам, работающим на угледарском направлении. Это удобные печи для любого вида топлива (дизельное топливо, масло, бензин, дрова) производства Сосновского района и, конечно, партия разнообразной консервированной продукции высочайшего качества компании „Велес“ от моего товарища и коллеги депутата Госдумы Александра Ильтякова специально для парней с Южного Урала», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что участники спецоперации на Украине показали, что им отправил курганский депутат Владимир Алейников. Он подарил военным прибор ночного видения и шины для автомобиля УАЗ. Депутаты ГД Ильтяков и Павлов отправили гуманитарный груз саперам на фронт Фото: tg-канал депутата ГД Владимира Павлова

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков совместно с челябинским коллегой Владимиром Павловым отправили южно-уральским саперам в зону спецоперации гуманитарный груз. В него вошли консервы, бензин, дрова и масло. Об этом в своем telegram-канале сообщил Владимир Павлов. «Передали очередную партию гуманитарной помощи нашим южно-уральским саперам, работающим на угледарском направлении. Это удобные печи для любого вида топлива (дизельное топливо, масло, бензин, дрова) производства Сосновского района и, конечно, партия разнообразной консервированной продукции высочайшего качества компании „Велес“ от моего товарища и коллеги депутата Госдумы Александра Ильтякова специально для парней с Южного Урала», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что участники спецоперации на Украине показали, что им отправил курганский депутат Владимир Алейников. Он подарил военным прибор ночного видения и шины для автомобиля УАЗ.