Мэр челябинского города встретился с бойцами в зоне СВО. Фото

16 ноября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Делегация из Троицка встретилась с участниками СВО и местным жителям в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Троицка Челябинской области Александр Виноградов в ДНР встретился с бойцами СВО и жителями новых территорий. Делегация из депутатов, предпринимателей и представителя казачества прибыла с тремя тоннами помощи. Об этом он сообщил 16 ноября в своих социальных сетях. «Делегация из Троицка: депутаты, предприниматели, актив партии „Единая Россия“, наказной атаман третьего Троицкого отдела Оренбургского казачьего войска, посетила ДНР, где встретилась с местными жителями и участниками СВО. Три тонны помощи передали главе Волновахского района», — написал Виноградов в своем telegram-канале. Глава города встретился в Иловайске с бойцами из подразделения специального назначения, которым передал дроны, снаряжение и соленые грузди. В Донецке делегации удалось пообщаться с ребятами и командиром с позывным «шахтер» подразделения комендатуры, в Мариуполе — с морпехами. Им тоже переданы посылки. «В очередной раз убеждаюсь, что здесь работают, живут и служат сильные духом люди. Отдельная благодарность первому заместителю главы Волновахского района Дмитрию Гатову. Благодарю участников сбора и отправки посылок. Обязательно продолжим эту работу», — заявил мэр. Три тонны теплой одежды, медикаментов, боевого снаряжения, стройматериалов и личных посылок отправлено из Троицка в Донбасс. Также двум бойцам, которые собираются на фронт, передали комплекты со всем необходимым. Из Троицка привезли теплую одежду, стройматериалы, боевое снаряжение, личные посылки и многое другое Фото: telegram-канал Александра Виноградова, https://t.me/vinogradov_troitsk Во время своего визита делегация посетила Донецк, Волноваху, Иловайск и Мариуполь Фото: telegram-канал Александра Виноградова, https://t.me/vinogradov_troitsk Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Троицка Челябинской области Александр Виноградов в ДНР встретился с бойцами СВО и жителями новых территорий. Делегация из депутатов, предпринимателей и представителя казачества прибыла с тремя тоннами помощи. Об этом он сообщил 16 ноября в своих социальных сетях. «Делегация из Троицка: депутаты, предприниматели, актив партии „Единая Россия“, наказной атаман третьего Троицкого отдела Оренбургского казачьего войска, посетила ДНР, где встретилась с местными жителями и участниками СВО. Три тонны помощи передали главе Волновахского района», — написал Виноградов в своем telegram-канале. Глава города встретился в Иловайске с бойцами из подразделения специального назначения, которым передал дроны, снаряжение и соленые грузди. В Донецке делегации удалось пообщаться с ребятами и командиром с позывным «шахтер» подразделения комендатуры, в Мариуполе — с морпехами. Им тоже переданы посылки. «В очередной раз убеждаюсь, что здесь работают, живут и служат сильные духом люди. Отдельная благодарность первому заместителю главы Волновахского района Дмитрию Гатову. Благодарю участников сбора и отправки посылок. Обязательно продолжим эту работу», — заявил мэр. Три тонны теплой одежды, медикаментов, боевого снаряжения, стройматериалов и личных посылок отправлено из Троицка в Донбасс. Также двум бойцам, которые собираются на фронт, передали комплекты со всем необходимым.