Мэр челябинского города встретился с бойцами в зоне СВО. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Делегация из Троицка встретилась с участниками СВО и местным жителям в ДНР Фото:
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Глава Троицка Челябинской области Александр Виноградов в ДНР встретился с бойцами СВО и жителями новых территорий. Делегация из депутатов, предпринимателей и представителя казачества прибыла с тремя тоннами помощи. Об этом он сообщил 16 ноября в своих социальных сетях.

«Делегация из Троицка: депутаты, предприниматели, актив партии „Единая Россия“, наказной атаман третьего Троицкого отдела Оренбургского казачьего войска, посетила ДНР, где встретилась с местными жителями и участниками СВО. Три тонны помощи передали главе Волновахского района», — написал Виноградов в своем telegram-канале.

Глава города встретился в Иловайске с бойцами из подразделения специального назначения, которым передал дроны, снаряжение и соленые грузди. В Донецке делегации удалось пообщаться с ребятами и командиром с позывным «шахтер» подразделения комендатуры, в Мариуполе — с морпехами. Им тоже переданы посылки.

«В очередной раз убеждаюсь, что здесь работают, живут и служат сильные духом люди. Отдельная благодарность первому заместителю главы Волновахского района Дмитрию Гатову. Благодарю участников сбора и отправки посылок. Обязательно продолжим эту работу», — заявил мэр.

Три тонны теплой одежды, медикаментов, боевого снаряжения, стройматериалов и личных посылок отправлено из Троицка в Донбасс. Также двум бойцам, которые собираются на фронт, передали комплекты со всем необходимым.

Из Троицка привезли теплую одежду, стройматериалы, боевое снаряжение, личные посылки и многое другое
Из Троицка привезли теплую одежду, стройматериалы, боевое снаряжение, личные посылки и многое другое
Фото:
Во время своего визита делегация посетила Донецк, Волноваху, Иловайск и Мариуполь
Во время своего визита делегация посетила Донецк, Волноваху, Иловайск и Мариуполь
Фото:
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Глава Троицка Челябинской области Александр Виноградов в ДНР встретился с бойцами СВО и жителями новых территорий. Делегация из депутатов, предпринимателей и представителя казачества прибыла с тремя тоннами помощи. Об этом он сообщил 16 ноября в своих социальных сетях. «Делегация из Троицка: депутаты, предприниматели, актив партии „Единая Россия“, наказной атаман третьего Троицкого отдела Оренбургского казачьего войска, посетила ДНР, где встретилась с местными жителями и участниками СВО. Три тонны помощи передали главе Волновахского района», — написал Виноградов в своем telegram-канале. Глава города встретился в Иловайске с бойцами из подразделения специального назначения, которым передал дроны, снаряжение и соленые грузди. В Донецке делегации удалось пообщаться с ребятами и командиром с позывным «шахтер» подразделения комендатуры, в Мариуполе — с морпехами. Им тоже переданы посылки. «В очередной раз убеждаюсь, что здесь работают, живут и служат сильные духом люди. Отдельная благодарность первому заместителю главы Волновахского района Дмитрию Гатову. Благодарю участников сбора и отправки посылок. Обязательно продолжим эту работу», — заявил мэр. Три тонны теплой одежды, медикаментов, боевого снаряжения, стройматериалов и личных посылок отправлено из Троицка в Донбасс. Также двум бойцам, которые собираются на фронт, передали комплекты со всем необходимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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