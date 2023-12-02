Жители ХМАО распродают квартиры ради дешевых домов в Тюмени

02 декабря 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Югорчане стали продавать квартиры в ХМАО ради строительства загородных домов в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ХМАО стали чаще продавать свои квартиры и переезжать в Тюмень, чтобы там строить загородные дома. Этот вариант югорчане считают более выгодным. О ситуации URA.RU рассказали сами жители региона, а также подтвердили эксперты в сфере недвижимости. «Сначала больше смотрели на тюменские новостройки. Посчитали, что после продажи нашей квартиры здесь нам почти хватает на новую в Тюмени, но нужна доплата. А потом нашли вариант все-таки построить дом. Цена в чем-то даже дешевле, но уровень комфорта выше. И даже проще получается отчасти, потому что дом уже с отделкой. Кроме того, застройщиков больше, чем в Югре, есть из чего выбрать», — рассказал Николай из Нижневартовска. Подобная тенденция не редкость среди югорчан. «Многие в Тюмень действительно переезжают. По ценам дома реально получаются дешевле, чем квартиры. В том числе за счет льготных ипотек. Там тоже есть и семейная, и с господдержкой», — поделился риелтор из Сургута Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что около 35% заявок на покупку недвижимости в других городах от жителей ХМАО приходится именно на Тюмень. При этом югорчане скупают здесь жилье, в том числе, чтобы сдавать или перепродать.

Жители ХМАО стали чаще продавать свои квартиры и переезжать в Тюмень, чтобы там строить загородные дома. Этот вариант югорчане считают более выгодным. О ситуации URA.RU рассказали сами жители региона, а также подтвердили эксперты в сфере недвижимости. «Сначала больше смотрели на тюменские новостройки. Посчитали, что после продажи нашей квартиры здесь нам почти хватает на новую в Тюмени, но нужна доплата. А потом нашли вариант все-таки построить дом. Цена в чем-то даже дешевле, но уровень комфорта выше. И даже проще получается отчасти, потому что дом уже с отделкой. Кроме того, застройщиков больше, чем в Югре, есть из чего выбрать», — рассказал Николай из Нижневартовска. Подобная тенденция не редкость среди югорчан. «Многие в Тюмень действительно переезжают. По ценам дома реально получаются дешевле, чем квартиры. В том числе за счет льготных ипотек. Там тоже есть и семейная, и с господдержкой», — поделился риелтор из Сургута Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что около 35% заявок на покупку недвижимости в других городах от жителей ХМАО приходится именно на Тюмень. При этом югорчане скупают здесь жилье, в том числе, чтобы сдавать или перепродать.