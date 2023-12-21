Налоговая выставила счет Михаилу Ефремову

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Михаил Ефремов должен налоговой 195 546 тысяч рублей Фото:

Федеральная налоговая служба России (ФНС) потребовала с осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова 195 546 рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«ФНС выставила счет отбывающему срок за смертельное ДТП Михаилу Ефремову», — говорится в сообщении. По данным канала, актер должен заплатить налоговой 195 546 рублей.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате происшествия водитель, с которым столкнулся актер, погиб. В МВД сообщили, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, передает «Ридус». Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, передает Life. Однако позже смягчили приговор, сократив срок на полгода, сообщает телеканал 360.

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Федеральная налоговая служба России (ФНС) потребовала с осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова 195 546 рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «ФНС выставила счет отбывающему срок за смертельное ДТП Михаилу Ефремову», — говорится в сообщении. По данным канала, актер должен заплатить налоговой 195 546 рублей. ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате происшествия водитель, с которым столкнулся актер, погиб. В МВД сообщили, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, передает «Ридус». Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, передает Life. Однако позже смягчили приговор, сократив срок на полгода, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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