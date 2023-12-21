Налоговая выставила счет Михаилу Ефремову

Федеральная налоговая служба России (ФНС) потребовала с осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова 195 546 рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«ФНС выставила счет отбывающему срок за смертельное ДТП Михаилу Ефремову», — говорится в сообщении. По данным канала, актер должен заплатить налоговой 195 546 рублей.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате происшествия водитель, с которым столкнулся актер, погиб. В МВД сообщили, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, передает «Ридус». Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, передает
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