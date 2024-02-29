Bloomberg: США и Британия провели переговоры из-за страха перед Россией

29 февраля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

В Великобритании и США обеспокоены угрозами со стороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Великобритания и США провели переговоры в области безопасности, потому что страны обеспокоены «гибридными угрозами» со стороны России. Также обсуждение проводилось по факту безопасности во время перехода между правительствами после президентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg. «США и Великобритания обсудили управление отношениями в области безопасности между союзниками во время любого перехода между правительствами после выборов. <…> Союзники также обеспокоены так называемыми гибридными угрозами со стороны России», — передает Bloomberg . Отмечается, что беспокойство связано с тем, что в 2024 году на избирательные участки придут порядка двух миллионов людей в более чем 50 странах. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит военных угроз со стороны России. Он объяснил это тем, что Североатлантический альянс увеличил военные расходы государств НАТО.

Великобритания и США провели переговоры в области безопасности, потому что страны обеспокоены «гибридными угрозами» со стороны России. Также обсуждение проводилось по факту безопасности во время перехода между правительствами после президентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg. «США и Великобритания обсудили управление отношениями в области безопасности между союзниками во время любого перехода между правительствами после выборов. <…> Союзники также обеспокоены так называемыми гибридными угрозами со стороны России», — передает Bloomberg. Отмечается, что беспокойство связано с тем, что в 2024 году на избирательные участки придут порядка двух миллионов людей в более чем 50 странах. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит военных угроз со стороны России. Он объяснил это тем, что Североатлантический альянс увеличил военные расходы государств НАТО.