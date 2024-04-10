В России изменился подход к науке и результатам работы РАН

Мишустин встретился с главой РАН Красниковым и дал ряд важных поручений

Мишустин поздравил РАН с 300-летием российской науки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России запущены новые научные проекты, а подход к результатам работы ученых изменился. Об этом шла речь на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым 10 апреля.

«Нашими учеными, лучшими умами России, создан прочный задел наших технологических школ, научных школ, которые дают свои результаты и помогают стране развиваться», — такими словами глава правительства поздравил Красникова с 300-летием российской науки.

Главное результат, а не публикация

В России полностью изменился подход к оценке результатов научной деятельности академии. Вместо количества публикаций по поручению правительства особое значение теперь придается востребованности научных открытий, что согласуется с задачами технологического суверенитета и развития страны.

Наука вне изоляции

Более 400 иностранных ученых из 55 стран сотрудничают с Российской академией наук. Сама РАН принимает участие в 42 международных организациях и продолжает сотрудничество с 21 академией наук.

Работа продолжается

В стране намечен запуск крупных научных проектов с 2024 по 2026 годы, для этого созданы 45 научных советов в 100 тематических отделения РАН. В 2023 году к российским ученым в 1,5 раза чаще обращались за экспертными заключениями.

РАН прирастает институтами

Курчатовский институт, ранее работавший автономно, по распоряжению правительства перешел под юрисдикцию РАН. На рассмотрении находятся аналогичные меры в отношении «Института Н.Е. Жуковского».

В конце встречи Мишустин поблагодарил Красникова за усилия, прилагаемые им для развития российской науки. «Очень важно, чтобы мы приоритизировали те научные направления, которые дадут максимальный эффект как для технологического развития, суверенитета нашего, так и для повышения дохода во все уровни бюджета», — напутствовал Мишустин.