15 апреля 2024

Суд взыскал свыше 100 млн евро со швейцарской корпорации в пользу Сбера

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
Суд Москвы удовлетворил иск Сбера к Glencore Фото:

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с одной из крупнейших швейцарских корпораций Glencore, занимающихся поставками металлов, нефти, угля и агропродукции, в пользу Сбербанка долга на сумму 114,8 миллиона евро. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», — указано в документе по делу. Данные из картотеки арбитражных дел передает ТАСС.

В качестве ответчиков по данному иску выступают несколько юридических лиц группы Glencore, включая Glencore PLC и Glencore Group Funding Limited. Сбербанк стремится получить компенсацию убытков за счет акций компании «Роснефть», принадлежащих Glencore Group Funding Limited или другой компании в составе группы.

Это не первый случай, когда Сбербанк обращается в суд за взысканием задолженности с компаний Glencore. В феврале 2023 года арбитраж уже удовлетворил иск банка о взыскании с «дочки» Glencore долга в размере 117,9 миллиона евро. Ранее, в октябре 2022 года, Сбербанк подал иск на сумму около 118 миллионов евро против Glencore Energy UK Ltd из-за задолженности по договорам на поставку нефти.

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Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с одной из крупнейших швейцарских корпораций Glencore, занимающихся поставками металлов, нефти, угля и агропродукции, в пользу Сбербанка долга на сумму 114,8 миллиона евро. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Иск удовлетворить полностью», — указано в документе по делу. Данные из картотеки арбитражных дел передает ТАСС. В качестве ответчиков по данному иску выступают несколько юридических лиц группы Glencore, включая Glencore PLC и Glencore Group Funding Limited. Сбербанк стремится получить компенсацию убытков за счет акций компании «Роснефть», принадлежащих Glencore Group Funding Limited или другой компании в составе группы. Это не первый случай, когда Сбербанк обращается в суд за взысканием задолженности с компаний Glencore. В феврале 2023 года арбитраж уже удовлетворил иск банка о взыскании с «дочки» Glencore долга в размере 117,9 миллиона евро. Ранее, в октябре 2022 года, Сбербанк подал иск на сумму около 118 миллионов евро против Glencore Energy UK Ltd из-за задолженности по договорам на поставку нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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