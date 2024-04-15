Суд взыскал свыше 100 млн евро со швейцарской корпорации в пользу Сбера

16 апреля 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Суд Москвы удовлетворил иск Сбера к Glencore Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с одной из крупнейших швейцарских корпораций Glencore, занимающихся поставками металлов, нефти, угля и агропродукции, в пользу Сбербанка долга на сумму 114,8 миллиона евро. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Иск удовлетворить полностью», — указано в документе по делу. Данные из картотеки арбитражных дел передает ТАСС. В качестве ответчиков по данному иску выступают несколько юридических лиц группы Glencore, включая Glencore PLC и Glencore Group Funding Limited. Сбербанк стремится получить компенсацию убытков за счет акций компании «Роснефть», принадлежащих Glencore Group Funding Limited или другой компании в составе группы. Это не первый случай, когда Сбербанк обращается в суд за взысканием задолженности с компаний Glencore. В феврале 2023 года арбитраж уже удовлетворил иск банка о взыскании с «дочки» Glencore долга в размере 117,9 миллиона евро. Ранее, в октябре 2022 года, Сбербанк подал иск на сумму около 118 миллионов евро против Glencore Energy UK Ltd из-за задолженности по договорам на поставку нефти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с одной из крупнейших швейцарских корпораций Glencore, занимающихся поставками металлов, нефти, угля и агропродукции, в пользу Сбербанка долга на сумму 114,8 миллиона евро. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Иск удовлетворить полностью», — указано в документе по делу. Данные из картотеки арбитражных дел передает ТАСС. В качестве ответчиков по данному иску выступают несколько юридических лиц группы Glencore, включая Glencore PLC и Glencore Group Funding Limited. Сбербанк стремится получить компенсацию убытков за счет акций компании «Роснефть», принадлежащих Glencore Group Funding Limited или другой компании в составе группы. Это не первый случай, когда Сбербанк обращается в суд за взысканием задолженности с компаний Glencore. В феврале 2023 года арбитраж уже удовлетворил иск банка о взыскании с «дочки» Glencore долга в размере 117,9 миллиона евро. Ранее, в октябре 2022 года, Сбербанк подал иск на сумму около 118 миллионов евро против Glencore Energy UK Ltd из-за задолженности по договорам на поставку нефти.