Совфед одобрил отправку условно осужденных иностранцев на Родину

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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
В экстрадиции иностранного гражданина из РФ могут отказать, если совершенное преступление не признается таковым на его Родине Фото:

Совет Федерации одобрил экстрадицию условно осужденных иностранных граждан на Родину. Такая же возможность появится и у приговоренных граждан, у которых есть отсрочка исполнения. Советующая информация размещена на сайте Совфеда.

«Федеральный закон направлен на уточнение порядка передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания наказания в государство, гражданином которого является осужденный», — говорится в заключении указа.

При этом новый закон предусматривает и отказ в передаче гражданина на Родину. Например, при назначении ему штрафа, если было совершено преступление, которое не признается таковым в законе государства-Родины. Также гражданину будет отказано в экстрадиции в случае, когда передача исполнения наказания может нанести ущерб безопасности, суверенитету, публичному порядку и другим интересам РФ.

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Совет Федерации одобрил экстрадицию условно осужденных иностранных граждан на Родину. Такая же возможность появится и у приговоренных граждан, у которых есть отсрочка исполнения. Советующая информация размещена на сайте Совфеда. «Федеральный закон направлен на уточнение порядка передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания наказания в государство, гражданином которого является осужденный», — говорится в заключении указа. При этом новый закон предусматривает и отказ в передаче гражданина на Родину. Например, при назначении ему штрафа, если было совершено преступление, которое не признается таковым в законе государства-Родины. Также гражданину будет отказано в экстрадиции в случае, когда передача исполнения наказания может нанести ущерб безопасности, суверенитету, публичному порядку и другим интересам РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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