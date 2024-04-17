Совфед одобрил отправку условно осужденных иностранцев на Родину

Совет Федерации одобрил экстрадицию условно осужденных иностранных граждан на Родину. Такая же возможность появится и у приговоренных граждан, у которых есть отсрочка исполнения. Советующая информация размещена на сайте Совфеда.
«Федеральный закон направлен на уточнение порядка передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания наказания в государство, гражданином которого является осужденный», — говорится в заключении
При этом новый закон предусматривает и отказ в передаче гражданина на Родину. Например, при назначении ему штрафа, если было совершено преступление, которое не признается таковым в законе государства-Родины. Также гражданину будет отказано в экстрадиции в случае, когда передача исполнения наказания может нанести ущерб безопасности, суверенитету, публичному порядку и другим интересам РФ.
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