Совфед одобрил отправку условно осужденных иностранцев на Родину

17 апреля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

В экстрадиции иностранного гражданина из РФ могут отказать, если совершенное преступление не признается таковым на его Родине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации одобрил экстрадицию условно осужденных иностранных граждан на Родину. Такая же возможность появится и у приговоренных граждан, у которых есть отсрочка исполнения. Советующая информация размещена на сайте Совфеда. «Федеральный закон направлен на уточнение порядка передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания наказания в государство, гражданином которого является осужденный», — говорится в заключении указа . При этом новый закон предусматривает и отказ в передаче гражданина на Родину. Например, при назначении ему штрафа, если было совершено преступление, которое не признается таковым в законе государства-Родины. Также гражданину будет отказано в экстрадиции в случае, когда передача исполнения наказания может нанести ущерб безопасности, суверенитету, публичному порядку и другим интересам РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации одобрил экстрадицию условно осужденных иностранных граждан на Родину. Такая же возможность появится и у приговоренных граждан, у которых есть отсрочка исполнения. Советующая информация размещена на сайте Совфеда. «Федеральный закон направлен на уточнение порядка передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания наказания в государство, гражданином которого является осужденный», — говорится в заключении указа. При этом новый закон предусматривает и отказ в передаче гражданина на Родину. Например, при назначении ему штрафа, если было совершено преступление, которое не признается таковым в законе государства-Родины. Также гражданину будет отказано в экстрадиции в случае, когда передача исполнения наказания может нанести ущерб безопасности, суверенитету, публичному порядку и другим интересам РФ.