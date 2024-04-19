Украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Украинцам пришлось спасаться вплавь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он пояснил, что украинцы заранее сообщили командованию российской армии о своих планах.
Сальдо призвал и других украинских военных сдаваться в плен. Он отметил, что это хорошая возможность сохранить жизни военным на обеих сторонах конфликта.
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