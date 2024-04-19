Украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

19 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Украинцам пришлось спасаться вплавь Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он пояснил, что украинцы заранее сообщили командованию российской армии о своих планах. Сальдо призвал и других украинских военных сдаваться в плен. Он отметил, что это хорошая возможность сохранить жизни военным на обеих сторонах конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он пояснил, что украинцы заранее сообщили командованию российской армии о своих планах. Сальдо призвал и других украинских военных сдаваться в плен. Он отметил, что это хорошая возможность сохранить жизни военным на обеих сторонах конфликта.