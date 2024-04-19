Украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

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Виды Херсона. Херсон, набережная, рыбаки, днепр, херсон
Украинцам пришлось спасаться вплавь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он пояснил, что украинцы заранее сообщили командованию российской армии о своих планах.

Сальдо призвал и других украинских военных сдаваться в плен. Он отметил, что это хорошая возможность сохранить жизни военным на обеих сторонах конфликта.

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Трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он пояснил, что украинцы заранее сообщили командованию российской армии о своих планах. Сальдо призвал и других украинских военных сдаваться в плен. Он отметил, что это хорошая возможность сохранить жизни военным на обеих сторонах конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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