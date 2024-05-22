ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен

22 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

МТС обвинили в необоснованном повышении цен Фото: Александр Елизаров © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании МТС из-за необоснованного роста цен на услуги сотовой связи. В апреле и марте 2024 года компания повысила стоимость своих услуг для части абонентов в среднем на 8%. «ФАС возбудила дело в отношении МТС… МТС в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%», — говорится в сообщении ведомства. По результатам анализа ФАС установила, что повышение цен не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным. Действия МТС, по мнению ФАС, ущемляют интересы абонентов, что послужило основанием для возбуждения антимонопольного дела. При этом МТС считает, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании МТС из-за необоснованного роста цен на услуги сотовой связи. В апреле и марте 2024 года компания повысила стоимость своих услуг для части абонентов в среднем на 8%. «ФАС возбудила дело в отношении МТС… МТС в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%», — говорится в сообщении ведомства. По результатам анализа ФАС установила, что повышение цен не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным. Действия МТС, по мнению ФАС, ущемляют интересы абонентов, что послужило основанием для возбуждения антимонопольного дела. При этом МТС считает, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат компании.