ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен

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Клипарт 4. Нижневартовск, сотовая связь, мтс, тариф
МТС обвинили в необоснованном повышении цен Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании МТС из-за необоснованного роста цен на услуги сотовой связи. В апреле и марте 2024 года компания повысила стоимость своих услуг для части абонентов в среднем на 8%.

«ФАС возбудила дело в отношении МТС… МТС в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%», — говорится в сообщении ведомства. По результатам анализа ФАС установила, что повышение цен не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным.

Действия МТС, по мнению ФАС, ущемляют интересы абонентов, что послужило основанием для возбуждения антимонопольного дела. При этом МТС считает, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат компании.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании МТС из-за необоснованного роста цен на услуги сотовой связи. В апреле и марте 2024 года компания повысила стоимость своих услуг для части абонентов в среднем на 8%. «ФАС возбудила дело в отношении МТС… МТС в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%», — говорится в сообщении ведомства. По результатам анализа ФАС установила, что повышение цен не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным. Действия МТС, по мнению ФАС, ущемляют интересы абонентов, что послужило основанием для возбуждения антимонопольного дела. При этом МТС считает, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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