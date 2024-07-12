AW: США разрабатывают новые высокоточные ракеты для Киева

12 июля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

США намерены разработать и поставить Украине высокоточные ракеты ERAM, пишет Aviation Week (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ США разрабатывают для Украины высокоточные ракеты ERAM с дальностью поражения 460 километров. Об этом сообщает американский журнал Aviation Week, ссылаясь на представителей ВВС страны. «Этот боеприпас имеет решающее значение для ускорения способности Украины эффективно удовлетворять потребности бойцов и представляет собой доступное массовое оружие, которое можно производить в больших масштабах», — подчеркивают представители ВВС США в разговоре с журналистами. Они также подчеркивают, что новые ракеты будут направлены против России. Отправка ERAM будет осуществляться поэтапно. Авторам материала рассказали, что ракеты при ударе разделяются на осколке. Они будут способны поражать не только живую силу, но и бронированную технику. Это не первая разработка подобного вооружения со стороны Пентагона, передают авторы AW. Накануне также сообщалось, что страны Запада, включая Францию, Германию, Италию и Польшу, выступили с инициативой, чтобы совместно разработать и поставить Украине дальнобойные ракеты. Их дальность также предполагается в 500 километров. Об этом писал Reuters. До этого США обещали поставить на территории Германии свои дальнобойные ракеты к 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США разрабатывают для Украины высокоточные ракеты ERAM с дальностью поражения 460 километров. Об этом сообщает американский журнал Aviation Week, ссылаясь на представителей ВВС страны. «Этот боеприпас имеет решающее значение для ускорения способности Украины эффективно удовлетворять потребности бойцов и представляет собой доступное массовое оружие, которое можно производить в больших масштабах», — подчеркивают представители ВВС США в разговоре с журналистами. Они также подчеркивают, что новые ракеты будут направлены против России. Отправка ERAM будет осуществляться поэтапно. Авторам материала рассказали, что ракеты при ударе разделяются на осколке. Они будут способны поражать не только живую силу, но и бронированную технику. Это не первая разработка подобного вооружения со стороны Пентагона, передают авторы AW. Накануне также сообщалось, что страны Запада, включая Францию, Германию, Италию и Польшу, выступили с инициативой, чтобы совместно разработать и поставить Украине дальнобойные ракеты. Их дальность также предполагается в 500 километров. Об этом писал Reuters. До этого США обещали поставить на территории Германии свои дальнобойные ракеты к 2026 году.