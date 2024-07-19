Челябинская фирма отремонтирует мост, по которому курганцы ползком добирались за пенсией

Челябинская компания «Южрегионстрой» отремонтирует мост, по которому жители села Духовка Шатровского округа были вынуждены ползком добираться за пенсией. Об этом сообщается в соглашении сторон. Сооружение было повреждено в ходе паводка.
«ООО „Южрегионстрой“ из Челябинска займется ремонтом моста через реку Исеть в селе Духовка Шатровского округа. Стоимость контракта составила 9 228 488 рублей», — говорится в документе.
Заказчиком ремонта выступает ГКУ «Курганавтодор». Согласно контракту, подрядчику из Челябинска необходимо закончить работы по восстановлению моста до конца лета 2024 года. В прошлом году компания сделала ремонт моста через реку Камышевка в в Шатровском округе за 30,1 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что жители Духовки пожаловались на разрушенный наводнением мост. Их проблему на личный контроль поставили глава СКР Александр Бастрыкин и замгенпрокурора Сергей Зайцев.
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