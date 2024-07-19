Челябинская фирма отремонтирует мост, по которому курганцы ползком добирались за пенсией

Компания «Южрегионстрой» отремонтирует мост в курганском селе Духовка
© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Духовка отремонтируют разрушенный паводком мост (архивное фото)
В селе Духовка отремонтируют разрушенный паводком мост (архивное фото) Фото:

Челябинская компания «Южрегионстрой» отремонтирует мост, по которому жители села Духовка Шатровского округа были вынуждены ползком добираться за пенсией. Об этом сообщается в соглашении сторон. Сооружение было повреждено в ходе паводка.

«ООО „Южрегионстрой“ из Челябинска займется ремонтом моста через реку Исеть в селе Духовка Шатровского округа. Стоимость контракта составила 9 228 488 рублей», — говорится в документе.

Заказчиком ремонта выступает ГКУ «Курганавтодор». Согласно контракту, подрядчику из Челябинска необходимо закончить работы по восстановлению моста до конца лета 2024 года. В прошлом году компания сделала ремонт моста через реку Камышевка в в Шатровском округе за 30,1 млн рублей. 

Ранее URA.RU писало, что жители Духовки пожаловались на разрушенный наводнением мост. Их проблему на личный контроль поставили глава СКР Александр Бастрыкин и замгенпрокурора Сергей Зайцев.  

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Челябинская компания «Южрегионстрой» отремонтирует мост, по которому жители села Духовка Шатровского округа были вынуждены ползком добираться за пенсией. Об этом сообщается в соглашении сторон. Сооружение было повреждено в ходе паводка. «ООО „Южрегионстрой“ из Челябинска займется ремонтом моста через реку Исеть в селе Духовка Шатровского округа. Стоимость контракта составила 9 228 488 рублей», — говорится в документе. Заказчиком ремонта выступает ГКУ «Курганавтодор». Согласно контракту, подрядчику из Челябинска необходимо закончить работы по восстановлению моста до конца лета 2024 года. В прошлом году компания сделала ремонт моста через реку Камышевка в в Шатровском округе за 30,1 млн рублей.  Ранее URA.RU писало, что жители Духовки пожаловались на разрушенный наводнением мост. Их проблему на личный контроль поставили глава СКР Александр Бастрыкин и замгенпрокурора Сергей Зайцев.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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