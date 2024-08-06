Автодилеры хотят получить от властей разъяснения о назначении утильсбора

06 августа 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Дилеры хотят понять, кому из отечественных производителей в каком объеме будет поступать компенсация от утильсбора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) направила письма Минфину и Минпромторгу, чтобы те разъяснили ситуацию насчет назначения утилизационного сбора. В частности, каким компаниям в РФ и в каком порядке отчисляется компенсация от утильсбора при условии его индексации до 2030 года. «Ассоциация „Российские автодилеры“ попросила от Минпромторга и Минфина разъяснений, кому и в каком порядке направляются средства компенсации утильсбора, ежегодная индексация которого запланирована до 2030 года», — говорится в письмах Ассоциации. Информацию из них передает РБК. Правительство России ранее сообщило о намерении ввести ежегодную индексацию утилизационного сбора на транспортные средства, включая автомобили, автобусы и спецтехнику, начиная с 2024 и до 2030 года. Ожидается, что в первый год индексация составит в среднем 70—85%, а в последующие годы — 10—20% ежегодно. Первое повышение предполагается с 1 октября. В 2024 году от утильсбора ожидается поступление в бюджет 967 миллиардов рублей. Минпромторг заявляет, что повышение утильсбора позволит реализовать меры государственной поддержки и не скажется на стоимости автомобильной техники из РФ. В то же время РоАД требует разъяснений относительно того, как будет оказываться поддержка автопроизводителям и какие условия и размеры компенсации предусмотрены для новых производителей. Представители Ассоциации выражают сомнения относительно целевого использования утильсбора, поскольку его размер значительно превышает затраты на утилизацию и не соответствует фактическим расходам. Исполнительный директор РоАД Игорь Чикин отмечает, что за последние два с половиной года стоимость легковых автомобилей выросла вдвое. Согласно прогнозам Ассоциации, с учетом предполагаемых размеров индексации утильсбора стоимость автомобилей может удвоиться к 2030 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) направила письма Минфину и Минпромторгу, чтобы те разъяснили ситуацию насчет назначения утилизационного сбора. В частности, каким компаниям в РФ и в каком порядке отчисляется компенсация от утильсбора при условии его индексации до 2030 года. «Ассоциация „Российские автодилеры“ попросила от Минпромторга и Минфина разъяснений, кому и в каком порядке направляются средства компенсации утильсбора, ежегодная индексация которого запланирована до 2030 года», — говорится в письмах Ассоциации. Информацию из них передает РБК. Правительство России ранее сообщило о намерении ввести ежегодную индексацию утилизационного сбора на транспортные средства, включая автомобили, автобусы и спецтехнику, начиная с 2024 и до 2030 года. Ожидается, что в первый год индексация составит в среднем 70—85%, а в последующие годы — 10—20% ежегодно. Первое повышение предполагается с 1 октября. В 2024 году от утильсбора ожидается поступление в бюджет 967 миллиардов рублей. Минпромторг заявляет, что повышение утильсбора позволит реализовать меры государственной поддержки и не скажется на стоимости автомобильной техники из РФ. В то же время РоАД требует разъяснений относительно того, как будет оказываться поддержка автопроизводителям и какие условия и размеры компенсации предусмотрены для новых производителей. Представители Ассоциации выражают сомнения относительно целевого использования утильсбора, поскольку его размер значительно превышает затраты на утилизацию и не соответствует фактическим расходам. Исполнительный директор РоАД Игорь Чикин отмечает, что за последние два с половиной года стоимость легковых автомобилей выросла вдвое. Согласно прогнозам Ассоциации, с учетом предполагаемых размеров индексации утильсбора стоимость автомобилей может удвоиться к 2030 году.