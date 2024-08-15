15 августа 2024

Депутат Госсобрания пострадал при атаке дрона в Запорожской области

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Удар дрона пришелся по крыше машины Фото:
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Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии Юлией Красновой и Тимергали Уразгуловым в зоне специальной военной операции. Об этом передает агентство «Башинформ». Уразгулов получил легкое осколочное ранение.

«Мы даже не успели толком испугаться, настолько быстро и на адреналине все произошло. Звук, удар, осколки. Слава богу, прошло по касательной, прямого попадания не случилось. Серьезно никто не пострадал», — рассказала Юлия Краснова «Башинформ».

Инцидент произошел вечером в Запорожской области, в районе Токмака. Депутаты находились на гуманитарной миссии и перемещались на личном внедорожнике Уразгулова. Как пишет Shot, авто, которое принадлежит Уразгулову, серьезно повреждено. Удар дрона пришелся по крыше машины, беспилотник отлетел и взорвался в воздухе. Сам депутат получил легкое осколочное ранение.

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Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии Юлией Красновой и Тимергали Уразгуловым в зоне специальной военной операции. Об этом передает агентство «Башинформ». Уразгулов получил легкое осколочное ранение. «Мы даже не успели толком испугаться, настолько быстро и на адреналине все произошло. Звук, удар, осколки. Слава богу, прошло по касательной, прямого попадания не случилось. Серьезно никто не пострадал», — рассказала Юлия Краснова «Башинформ». Инцидент произошел вечером в Запорожской области, в районе Токмака. Депутаты находились на гуманитарной миссии и перемещались на личном внедорожнике Уразгулова. Как пишет Shot, авто, которое принадлежит Уразгулову, серьезно повреждено. Удар дрона пришелся по крыше машины, беспилотник отлетел и взорвался в воздухе. Сам депутат получил легкое осколочное ранение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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