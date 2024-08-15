Депутат Госсобрания пострадал при атаке дрона в Запорожской области

16 августа 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Удар дрона пришелся по крыше машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии Юлией Красновой и Тимергали Уразгуловым в зоне специальной военной операции. Об этом передает агентство «Башинформ». Уразгулов получил легкое осколочное ранение. «Мы даже не успели толком испугаться, настолько быстро и на адреналине все произошло. Звук, удар, осколки. Слава богу, прошло по касательной, прямого попадания не случилось. Серьезно никто не пострадал», — рассказала Юлия Краснова «Башинформ». Инцидент произошел вечером в Запорожской области, в районе Токмака. Депутаты находились на гуманитарной миссии и перемещались на личном внедорожнике Уразгулова. Как пишет Shot, авто, которое принадлежит Уразгулову, серьезно повреждено. Удар дрона пришелся по крыше машины, беспилотник отлетел и взорвался в воздухе. Сам депутат получил легкое осколочное ранение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии Юлией Красновой и Тимергали Уразгуловым в зоне специальной военной операции. Об этом передает агентство «Башинформ». Уразгулов получил легкое осколочное ранение. «Мы даже не успели толком испугаться, настолько быстро и на адреналине все произошло. Звук, удар, осколки. Слава богу, прошло по касательной, прямого попадания не случилось. Серьезно никто не пострадал», — рассказала Юлия Краснова «Башинформ». Инцидент произошел вечером в Запорожской области, в районе Токмака. Депутаты находились на гуманитарной миссии и перемещались на личном внедорожнике Уразгулова. Как пишет Shot, авто, которое принадлежит Уразгулову, серьезно повреждено. Удар дрона пришелся по крыше машины, беспилотник отлетел и взорвался в воздухе. Сам депутат получил легкое осколочное ранение.