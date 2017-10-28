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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
08:37  28 октября 2017 0

Греф рассказал, когда уйдет из Сбербанка. «Я все больше не понимаю, чем я занимаюсь»

Пресс-конференция в ТАСС
Греф пояснил, что когда он поймет суть своей деятельности на посту президента Сбербанка, он уйдетФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф, занимающий свой пост почти 10 лет, рассказал, когда и при каких обстоятельствах уйдет из финансовой организации.

В ходе заседания «Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы» Греф сообщил, что 1 декабря исполнится 10 лет с тех пор, как он возглавил Сбербанк. «Сказать честно, я все больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь», — продолжил свое выступление председатель правления банка, отметив, что когда наконец поймет суть своей деятельности, то сразу же уйдет с занимаемой должности, передают РИА «Новости».

Отметим, Греф получил пост президента крупнейшего российского банка в ноябре 2007 года. За прошедшие 10 лет акционеры переизбирали его три раза. Полномочия Грефа истекают в 2019 году.

Валерия Романова
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