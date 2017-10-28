08:37 28 октября 2017 0

Греф пояснил, что когда он поймет суть своей деятельности на посту президента Сбербанка, он уйдет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф, занимающий свой пост почти 10 лет, рассказал, когда и при каких обстоятельствах уйдет из финансовой организации.

В ходе заседания «Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы» Греф сообщил, что 1 декабря исполнится 10 лет с тех пор, как он возглавил Сбербанк. «Сказать честно, я все больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь», — продолжил свое выступление председатель правления банка, отметив, что когда наконец поймет суть своей деятельности, то сразу же уйдет с занимаемой должности, передают РИА «Новости».

Отметим, Греф получил пост президента крупнейшего российского банка в ноябре 2007 года. За прошедшие 10 лет акционеры переизбирали его три раза. Полномочия Грефа истекают в 2019 году.