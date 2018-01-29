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Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
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30 января 2018
29 января 2018
22:05  29 января 2018 1

Свердловскому минприроды и будущему вице-губернатору нашли нового заместителя из людей Басаргина

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, кузнецов алексей, нисковских дмитрий, старков василий
Алексей Кузнецов получил третьего зама. Скоро передаст его преемникуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Число заместителей министра природных ресурсов и экологии Свердловской области ненадолго вырастет до трех. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на высокий пост бывшего пермского чиновника Сергея Пономарева.

Читателям «URA.RU» Сергей Пономарев известен тем, что провалился на выборах главы Дегтярска осенью 2017 года. Источник в администрации свердловского губернатора тогда заверял, что взять чиновника на должность руководителя одного из муниципалитетов губернатора просил лично экс-глава Пермского края Виктор Басаргин.

До приезда в Свердловскую область Пономарев успел проявить себя и на бизнес-поприще. До 2012 года он занимал должность исполнительного директора ЗАО «Группа «СвердловЭлектро» (СВЭЛ, Екатеринбург). В мае 2012 года сразу после назначения губернатором Виктора Басаргина уехал в Пермский край. Здесь он сначала возглавил региональное агентство по госзакупкам, а в январе 2014 года получил пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. В марте 2017 года тогда еще врио губернатора Максим Решетников зачистил «варягов» на ключевых постах, и Пономарев ожидаемо ушел с поста министра.

Впоследствии заместителей у свердловского министра природных ресурсов снова станет двое. Произойдет это после того, как Пономарев сменит Игоря Сутягина, который, в свою очередь, возглавит региональное минприроды сразу после перехода действующего министра Алексея Кузнецова на пост главы МУГИСО, а возможно и в кресло вице-губернатора (вместо Сергея Зырянова). Вторым замом, как и прежде, останется экс-прокурор Екатеринбурга Вячеслав Петров.

Выяснить планы министра Кузнецова и задачи, которые тот поставил перед новым заместителем, не удалось — глава ведомства пока недоступен для связи.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
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