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22 марта 2018
18:19  22 марта 2018 0

Политолог рассказал о будущем Грудинина. «Если он останется в политике, усы ему еще припомнят»

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
На выборах президента Грудинин набрал 12% голосовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Отказ кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина выполнить обещание, данное журналисту Юрию Дудю, показывает его политическую нечистоплотность, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. Напомним, Грудинин заключил спор с Дудем и пообещал сбрить усы, если наберет меньше 15% на выборах, а если больше — то тогда журналист побреется налысо. После выборов кандидат от КПРФ заявил, что распрощается с усами, только если Дудь на камеру заявит, что выборы прошли честно.

Политик публично продемонстрировал, что его обещание ничего не стоит, говорит Федорова. «Дал обещание — забрал обещание. Если он продолжит свою политическую деятельность, ему это точно будут припоминать», — говорит политолог.

При этом она считает, что Грудинин показал себя слабым политиком. Особенно ярко это проявилось во время встречи Владимира Путина с другими кандидатами, которая состоялась через день после выборов. «Все говорили о разных вещах. Ксения Собчак (кандидат от „Гражданской инициативы“) говорила о политзаключенных, Явлинский (лидер „Яблока“) продвигал свою повестку, а Грудинин жаловался на свои личные проблемы, рассказывал о журналистах, которые раскопали его счета. Встает вопрос — за кого может заступиться политик, который сам просит о помощи», — вопрошает политолог.

Напомним, выборы президента прошли 18 марта. Президент Владимир Путин набрал 76,7% голосов, Павел Грудинин — 12% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%, телеведущая Ксения Собчак — 1,7%, основатель «Яблока» Григорий Явлинский — 1%. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента голосов.

Станислав Захаркин
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