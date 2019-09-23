В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

По прогнозам синоптиков, бабье лето придет в Россию в первой декаде октября Фото: depositphotos.com

В первой половине октября на смену дождливой погоде придут теплые и солнечные дни. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, заметное потепление в первые дни сентября были продолжением обычного лета, бабье лето наступит позже.

«В сентябре бабьего лета не будет. Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета», — приводит слова Вильфанда телеканал 360.

Он уточнил, что синоптики смогут понять, когда именно начнется бабье лето, за несколько дней до его начала. По словам Вильфанда, прозрачные, сухие и умеренно теплые дни предварительно ожидаются в первой декаде октября. Тогда температура воздуха может прогреться до 15 градусов.

Как писало «URA.RU», ранее Росгидромет выступил с неутешительным прогнозом на октябрь 2019 года—март 2020-го. Ожидается, что в это время температурный фон в России будет превышать средние значения предыдущих лет. По прогнозам, природные аномалии придут на Урал в октябре, ноябре и марте.