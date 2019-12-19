Источник: родственник губернатора занял пост в курганской полиции

Александр Самбольский, считающийся родственником курганского губернатора Вадима Шумкова, переведен в зауральское управление МВД России. Об их родстве «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в силовых структурах, однако инсайдеры расходятся во мнении, кем Самбольский приходится главе региона.
«Александр Самбольский назначен заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области», — подтвердила руководитель пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева. Она уточнила, что в Тюмени Самбольский работал в таком же подразделении в должности начальника отдела.
Несколько источников заявили «URA.RU», что Александр Самбольский — родственник губернатора. При этом степень родства называлась разная. «Он его племянник», — уточнил один из инсайдеров.
«У Вадима Михайловича есть единственный племянник школьного возраста. Вероятно его, по вашему представлению, пристроили в УЭБ», — заявила «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова.