У арестованного генерала таможни нашли люксовые часы и золотые слитки

Во время обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка нашли и изъяли золотые слитки, часы люксовых брендов, а также 600 тысяч евро и такую же сумму в долларах. Об этом сообщило РБК со ссылкой на следователя Дмитрия Аверьянова.
«При обыске изъято порядка 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро, дорогие часы, драгоценности, слитки золота», — передает издание. 24 декабря Басманный суд Москвы, рассмотрев ходатайство об аресте начальнику таможенных управлений и дознания ФТС, отправил Кизлыка под арест. Генералу вменяют два эпизода злоупотребления должностными полномочиями по статье 285 УК РФ.
Как сообщил агентству следователь Аверьянов, сотрудник ФТС помог освободить от уголовной ответственности преступников, участвовавших в контрабанде денежных средств, после чего им удалось вновь заполучить эти деньги. Кизлык отказался признавать свою вину, при этом против него свидетельствовали некоторые сотрудники ФТС, сообщает RT.
23 декабря «URA.RU» сообщало об обысках в центральном аппарате Федеральной таможенной службы, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Обыски проходят на фоне уголовного дела, возбужденного в отношении высокопоставленных руководителей ФТС по статье «Мошенничество». Подозреваемыми являются Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро.