СМИ: Следователи пришли с обысками в главный офис таможенной службы

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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
Среди задержанных есть начальник Управления таможенного дознания Александр Кизлык и его заместитель с фамилией СереброФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центральном аппарате Федеральной таможенной службе, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях проходят обыски. Высокопоставленных руководителей подозревают в мошенничестве.

«В рамках уголовного дела следственные мероприятия также ведутся в домах и квартирах подозреваемых», — сообщает «Пятый канал». Отмечается, что подозреваемыми стали генерал-лейтенант, начальник Управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель с фамилией Серебро. Также задержаны замначальника Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий Следственного комитета РФ. А в Федеральной таможенной службе попросили прислать официальный запрос.

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