СМИ: Следователи пришли с обысками в главный офис таможенной службы

Среди задержанных есть начальник Управления таможенного дознания Александр Кизлык и его заместитель с фамилией Серебро
В центральном аппарате Федеральной таможенной службе, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях проходят обыски. Высокопоставленных руководителей подозревают в мошенничестве.
«В рамках уголовного дела следственные мероприятия также ведутся в домах и квартирах подозреваемых», — сообщает «Пятый канал». Отмечается, что подозреваемыми стали генерал-лейтенант, начальник Управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель с фамилией Серебро. Также задержаны замначальника Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.
На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий Следственного комитета РФ. А в Федеральной таможенной службе попросили прислать официальный запрос.