На пляжах никто не думает о масках и социальной дистанции Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 августа, — 243-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 153-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн человек (всего 20 024 226 заболевших), за последние сутки их количество увеличилось на 225 831 человек. Выздоровели 12 897 495 (+ 182 381 за сутки) пациентов, жертвами вируса стали 734 927 (+ 5 130). Первенство в антирейтинге по прежнему удерживает США, где уже 5199 444 заболевших. На втором месте остается Бразилия (3 035 582), и тройку «лидеров» замыкает Индия (2 214 137). Россия в этом списке остается на четвертом месте. У нас в стране больны 887 968 человек. С начала эпидемии в России жертвами инфекции стали 14 962 больных (+ 77 человек), победить вирус удалось 694 290 пациентам (+ 3 725 человек).

Вакцина и лекарство от коронавируса

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что многие вакцины от коронавирусной инфекции могут быть небезопасны из-за спешки при разработке и испытаниях. Гейтс уверен: чтобы обнаружить побочные эффекты от вакцины необходимо еще как минимум 3-4 месяца.

Вакцина от коронавируса нового типа может стать доступной к концу текущего или началу следующего года , предположила комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес. Однако в ВОЗ полагают, что неправильно надеяться только на вакцину от коронавируса. «Вторую волну» можно остановить, если граждане проявят бдительность сейчас. В международной организации уточнили, что надееятся только на маску — опасно.

Для экономных дали совет, как одноразовые медицинские маски можно носить несколько раз. Если правильно обработать маску в мультиварке, то она будет абсолютно стерильна, пришли к выводу ученые из Иллинойсского университета. По их утверждению, респираторные защитные средства необходимо обрабатывать в бытовой мультиварке в течение 50 минут в режиме «сухой» готовки.

Коронавирус в России

По итогам первого полугодия смертность в России выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Виной всему — рост числа смертей от коронавируса в июне, свидетельствуют данные Росстата. Впрочем статистикой росиян не испугать, они активно начинают путешествовать. С 10 августа откроются три турецких курорта: Анталия, Даламан, Бодрум, сообщается на сайте Росавиации. Между тем, врачи предупреждают, что россияне могут привезти из Турции вторую волну коронавируса. Медики отмечают, что туристы безответственно подходят к мерам эпидемиологической безопасности. «Никто не соблюдает ни социальную дистанцию, ни масочный режим» — заявил URA.RU педиатр Евгений Тимаков. По прогнозам эпидемиолога Михаила Фаворова, подъём заболеваемости в стране ожидается в октябре, и пациенты в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился летом.

Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить на сотрудников. работающих на «удаленке». Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме.

Коронавирус в мире

Самолет из Франции прибыл в Осло через минуту после введения карантина . Пассажиры рейса Ницца-Осло скандинавской авиакомпании SAS вынуждены десять дней провести в самоизоляции. Швецию больше нельзя назвать страной, которая отличается своей ситуацией с коронавирусом от остального мира: число жертв на душу населения там не самое высокое в мире, а ограничений больше, чем во многих странах Европы.

В Сухум начали ходить поезда с российскими пассажирами. Замглавы «Абхазской железной дороги» Игорь Маргания отметил, что при пересечении границы железнодорожным транспортом пассажирам не нужно выходить из вагонов. Между тем на помощь в борьбе с COVID-19 в Абхазию прибыли российские врачи .