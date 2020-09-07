В Курганской области умирают чаще, чем в других регионах УрФО

В Курганской области смертность превышает рождаемость в 1,7 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Смертность населения Курганской области оказалась выше, чем в других регионах Уральского федерального округа. Такие данные содержатся в отчете Свердловскстата о социально-экономическом положении УрФО в первом полугодии 2020 года.

«В Курганской области наблюдается самая высокая смертность — 14,9 на 1000 человек населения, коэффициент естественной убыли составил 6,3 промилле», — говорится в отчете. Убыль населения, помимо Курганской области, зафиксирована также в Свердловской и Челябинской областях. В остальных регионах округа рождаемость выше смертности.

В целом по УрФО в первом полугодии родилось 62,7 тысячи младенцев, умерло 72,6 тысячи человек. Естественная убыль населения составила 9913 человек. При этом за счет миграции население округа увеличилось на 9411 человек. «Наибольшее число прибывших наблюдается в Свердловской и Челябинской областях», — отмечают в Свердловскстате.

Ранее URA.RU сообщало, что миграционная убыль населения Курганской области с начала года сократилась на 39%. Несмотря на это, численность жителей в регионе продолжает падать, в том числе за счет высокой смертности, которая превышает рождаемость в 1,7 раза. По состоянию на 1 июня в регионе проживало 824 319 человек.