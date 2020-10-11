Коронавирус повлиял на психологию масс Фото: Илья Московец © URA.RU

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Мир не вернется к прежней жизни после пандемии, потому что коронавирус изменил психику людей. Об этом рассказал эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

«Мы уже никогда не будем жить так, как прежде. Эта эпидемия все изменила», — рассказал Фаворов в интервью газете «Комсомольская правда». По его словам, мир не станет прежним, потому что коронавирус повлиял на психологию масс. Психологи сейчас изучают последствия этого эффекта, уточнил Фаворов.

Эпидемиолог рассказал, что в конце 2020 года ожидается крупная вспышка коронавируса. Однако в следующие два года прирост новых зараженных будет снижаться, а к лету 2022 года пандемия прекратится. Но несмотря на это, сознание людей изменилось навсегда, отметил Фаворов.

В России 11 октября зафиксировано 13 634 случая заражения коронавирусом, передает телеканал 360. Это новый рекорд для страны. Всего в мире выявлено уже более 37 миллионов больных COVID-19, пишет агентство Nation News.